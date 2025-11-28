「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁
立委邱議瑩去年7月接受前總統陳水扁專訪，正式表態參選高雄市長。隨著初選時程逼近，本周日（11月30日）將再度上節目談市長初選，陳水扁以「最強母雞」、最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格，來形容邱議瑩。陳水扁說，他的第六感感覺邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續施政理念的人。
陳水扁廣播節目「有夢上水」發出活動預告，第257集將邀最強母雞，最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格，「接棒拚高雄贏」的邱議瑩分享延續民主榮光的市長之路。
陳水扁指出，與陳市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，他的第六感也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續陳其邁施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人。
邱議瑩不到25歲當選全國最年輕國大代表，27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。節目將談「投給柯志恩就是支持鄭麗文」、推動再生醫療法及再生醫療製劑條例三讀，以及「敬老點數」加碼10倍到每月1000點、新生兒「希望帳戶」3萬元、「高雄創世紀任務」5年新創10萬優質工作機會等項參選政見。
陳水扁去年首度專訪邱議瑩，即以「下任高雄市長大黑馬邱議瑩」、「延續陳其邁市長的施政腳步」來形容她。不過邱的競爭對手立委賴瑞隆、許智傑及林岱樺也都有受邀上節目談參選理念，並沒獨厚邱議瑩。
