快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

陳亭妃推最新形象影片 走入台南漁村第一線

中央社／ 台北28日電

有意爭取民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，今天以台南漁村日常生活為主軸，公布最新形象影片。陳亭妃表示，台南需要的市長是一個讓人民有依靠、有信任感的人，也希望市民能從影片中看見，他們的城市值得一個真正走進人民生活的市長。

陳亭妃今天在立法院召開記者會，發布最新競選影片，片中以台南漁村日常生活為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。

陳亭妃表示，台南的漁村故事不是只有在海口，而是散落在將軍、北門、學甲、七股、安南等各沿海角落，她走入魚塭、登上漁船、下到牡蠣棚旁的作業平台，實際看見漁民手上的傷口、臉上的鹽霧、肩上的重擔。

陳亭妃認為，市長不能只是坐在辦公室等資料送來，人民的辛苦要親眼看到、人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。

陳亭妃說明，漁民的工作沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮或海象不穩，常常一夜沒睡，就算家中屋頂遭颱風吹走，仍要半夜出門搶收，避免更嚴重的損失，因此台南需要的市長，必須是一個讓人民有依靠、有信任感的人。

陳亭妃最後強調，台南每一份漁產背後，都是真實的人生故事，她希望市民能從影片中看見，他們的城市值得一個真正走進人民生活的市長。

陳亭妃 影片

延伸閱讀

2026大選…沈政男斷言台南、雙北3都首長底定 示警藍白2028要贏恐吃力

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

陳亭妃發布第三支形象片 描述清晨6:03南北往返的日常

北港黑面三媽百年後再下台南 陳亭妃推「祈福打詐御守」每日限量發送

相關新聞

同情當年「13寇」 吳怡農：沒違反政治價值卻被稱破壞泛綠團結

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取披綠袍參選台北市長，連日動作頻頻，日前批大罷免操盤惹議挨批，昨提「十三寇事件」不怕被攻擊，今...

彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

下屆彰化縣長選舉，民進黨共有四人爭取提名，屬於徵召區的彰化將在12月15日至18日間擇一天進行電話民調，12月12日起全...

影／陳亭妃推出最新形象影片 力爭黨內台南市長候選人出線

民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。影...

彰化縣長民進黨內初選揭曉後謝衣鳯作決定？藍營雙龍有共識

彰化縣下屆縣長選舉，綠營確定4人參加初選，藍營2人浮出檯面，另1人是外界都認為最後可能參選但始終未鬆口的立法委員謝衣鳯。...

李乾龍餐敘談2026 藍8縣市長提名下月拍板

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨與國民黨立委餐敘，據透露，黨中央預計下月中旬通過「六加二」首波縣市長提名名單，黨內憂心其他選...

陳見賢宣布選竹縣長 鄭朝方胞兄站台

2026縣市長選舉戰鼓催，新竹縣副縣長陳見賢昨宣布參選新竹縣長，縣議長張鎮榮與多名議員、鄉鎮長跨黨派相挺，民進黨籍竹北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。