彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
立委黃秀芳爭取民進黨提名參選縣長，近日加強南彰化知名度。圖／黃秀芳服務處提供
下屆彰化縣長選舉，民進黨共有四人爭取提名，屬於徵召區的彰化將在12月15日至18日間擇一天進行電話民調，12月12日起全面禁止廣告宣傳，僅剩最後衝刺期，各參選人近期也全面加速選舉動作，從大型看板、基層拜訪、造勢活動到議題攻防，全力提升能見度，黨內競爭明顯升溫。

黨內人士指出，彰化縣長過去有「國民黨兩屆後由民進黨接替」的政治節奏，如果國民黨本次推出的候選人缺乏強度，綠營確實有勝算，因此四位參選人都有地盤、各有支持者，誰也不願退讓，使今年提名戰格外白熱化。

參與提名的四人包括正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富。地方黨公職近期陸續表態，較為明確有縣議員賴清美表態支持黃秀芳；「新芽連線」的縣議員張欣倩、劉珊伶、洪騰明、藍駿宇、楊子賢則與陳素月站在同一陣線，讓黨內分布更為清晰。

邱建富今與好友組成「富哥鐵馬隊」，挑戰單日百公里繞行八大分局區郵局，象徵「流汗拚縣政」。曾從彰化騎鐵馬到花蓮參與救災、被稱為「鏟子超人阿公」的楊先生也到場陪騎，前立委江昭儀更公開力挺，強調邱建富兩任市長皆以高票連任，讓民進黨罕見在彰化市拿下版圖，具備參選縣長的基礎。

陳素月則強化北彰化行程，提高辨識度，昨天到鹿港市場掃街，縣議員藍駿宇說，陳素月擔任四屆立委，爭取許多建設，南彰化本來就深耕多年，而北彰化也有優勢，看好她在民調階段的競爭力。

黃秀芳獲前縣長周清玉、翁金珠等人支持，近日主攻南彰化，由立委陳秀寳擔任競選總幹事，多位縣議員每天陪同拜票。黃秀芳表示，黨內競爭激烈，她會遵守規則，不放話、不攻擊，以「兄弟爬山，各自努力」的態度面對提名。

林世賢則以「彰化隊」概念聚焦產業升級，包括綠能、無人機、精密機械、AI 與智慧農業等主題。為增加外界關注，他昨前往中友百貨彰化店工地現勘，強調工程如期推進，以議題操作方式提升熱度並澄清「中友不蓋了？」的謠言。

彰化市長林世賢增加外界關注，他昨前往中友百貨彰化店工地現勘。圖／林世賢提供
前彰化市長邱建富與好友組成「富哥鐵馬隊」，挑戰單日百公里繞行八大分局區郵局，爭取支持。圖／邱建富提供
立委陳素月近日增加北彰化行程，提高辨識度，昨天到鹿港市場掃街。圖／陳素月服務處提供
