影／陳亭妃推出最新形象影片 力爭黨內台南市長候選人出線

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸。陳亭妃希望市民能從影片中看見，一個真正走進人民生活的市長。記者許正宏／攝影
民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸。陳亭妃希望市民能從影片中看見，一個真正走進人民生活的市長。記者許正宏／攝影

民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。影片由虱目魚塭、牡蠣棚架、文蛤養殖場到沿近海漁船作業串起台南漁民的一天，用最樸實的角度傳達：「人民，需要一個永遠在身邊的市長」。

陳亭妃也強調，漁民的工作沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮或海象不穩，更是常常一夜沒睡。像這一支影片就是在丹娜絲颱風剛過的時候所拍攝的，就算家裡面的屋頂飛了，仍然要半夜出門，趕快搶收，避免造成更嚴重的損失，「所以台南需要的市長，是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是直接和人民之間對話，絕對不能是間接的，人民才會有感」。

陳亭妃表示，她希望市民能從影片中看見城市，值得有個真正走進人民生活的市長。

