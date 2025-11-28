同情當年「13寇」 吳怡農：沒違反政治價值卻被稱破壞泛綠團結

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取披綠袍參選台北市長，連日動作頻頻，日前批大罷免操盤惹議挨批，昨提「十三寇事件」不怕被攻擊，今再發聲，當年被攻擊的人沒違反基本政治價值，卻被指責是破壞泛綠團結的內奸。

吳怡農今在臉書發文，今早看到朋友提問，為什麼要去提20年前的「11 （或13）寇」？他說，當年黨內被攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，可是卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。

他認為，「我們不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織（或國家）都無法進步。」吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡。但我們民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化，「對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。」

吳怡農指出問題，如果不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法？

吳怡農提及，哈佛商學院、甘迺迪政府學院的教授Arthur Brooks是研究政治分化等領域的社會學家，並引用他在「愛你的敵人 Love Your Enemies」書中分享3個原則。

他說，一是不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法。科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整他們的立場；但是四分之三的人，反而會變得更極端。所以，當面對持反對意見的人，清楚說明為何我們的主張更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

吳怡農指出，二是不要假設對方的動機。Arthur Brooks 舉例，有人告訴你「地心引力存在」，你若不同意，你不應該說「那是因為你在賣跳傘，你當然會說有地心引力」。質疑動機是最懶惰的論述，更何況現在社會多少人真正了解對方？

他說，三是善用我們的價值觀 — 去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間。他在跟家人、朋友的爭執上，不時提醒自己這些準則，但做起來絕對不容易。「政治文化能更好？只有嘗試改變才知道。」