彰化縣長民進黨內初選揭曉後謝衣鳯作決定？藍營雙龍有共識

彰化縣下屆縣長選舉，綠營確定4人參加初選，藍營2人浮出檯面，另1人是外界都認為最後可能參選但始終未鬆口的立法委員謝衣鳯。近日傳出謝衣鳯可能等民進黨內初選結果出爐再作決定，但謝衣鳯不回應，與謝家親近的地方人士指稱「都是外界自己講的」不能作數。

國民黨已表態參選下屆縣長的工商發展投資策進會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋，都獲縣長王惠美支持，每天分擔跑縣長行程的工作，藉由跑行程接觸全縣各鄉鎮市民眾，他們到區域立法委員第三選區時常遇見同黨籍立委謝衣鳯，互動良好。

民進黨內初選如火如荼，近日縣內政壇特別是綠營，傳出謝衣鳯將等對方初選結果，若是黃秀芳勝出，黃是北彰化立委享有高知名度，謝衣鳯相對弱勢就維持現狀固守南彰，如果陳素月出線，陳的基本盤在第四選區，跟謝衣鳯同屬南彰的中央民代，在北彰知名度都有待拓展，謝衣鳯的比拚空間不見得弱勢，極可能宣布參選下屆縣長。對於以上傳言，謝衣鳯都微笑以對不回應。

洪榮章、柯呈枋都表示不清楚外界傳言。洪榮章說，現在努力衝知名度和支持度，每參加一個活動他都拍短影片上傳個人粉專，陸戰的同時全力打空戰，到目前為止，他的粉專影片流量都不錯，網友回應踴躍，期待網路流量化為選票，讓他延續國民黨在彰化縣的優質執政政績。

柯呈枋說，每天按照縣政府分派的行程跑透透，出席活動給民眾留下印象以提高知名度，例如今參加花壇鄉虎山岩與十八庄祈福遶境接觸相當多民眾，讓他對基層民意有更多了解；選舉有輸有贏，無論黨內初選結果如何，在野沒分裂本錢，他和洪榮章已建立共識最後只出一名參選人代表國民黨，為縣民爭取最大福祉。

柯呈枋也籲請黨部務必採行公平、公正、公開的初選方式，這對他自己、對其他參選人，甚至對所有彰化鄉親，才是最基本的公平原則。