李乾龍餐敘談2026 藍8縣市長提名下月拍板

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇／台北報導
國民黨中央主管近期陸續就任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨與國民黨立院黨團餐敘，國民黨團總召傅崐萁（中）受訪說明。記者李成蔭／攝影
國民黨中央主管近期陸續就任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨與國民黨立院黨團餐敘，國民黨團總召傅崐萁（中）受訪說明。記者李成蔭／攝影

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨與國民黨立委餐敘，據透露，黨中央預計下月中旬通過「六加二」首波縣市長提名名單，黨內憂心其他選區太晚提名，讓民進黨搶了主導權與聲量。民進黨中央黨部昨也針對南部三個非連任縣市開協調會議，決定電視政見發表會形式，其中台南市將上演「妃憲對決」提問。

國民黨立法院黨團昨在立法院附近的台北喜來登大飯店餐敘，黨團總召傅崐萁表示，特別宴請身兼日常資源與明年選戰整合重擔的李乾龍與會，聚會就是宣誓國民黨團結成「鐵板一塊」。

與會立委說，會中觸及財務和選務，李乾龍直言黨中央尚有六千萬元的財務缺口；此外，當談到下月中旬預計通過首波縣市長提名名單，原則上就是基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦等六位要爭取連任的縣市長及高雄市、屏東縣兩艱困選區且僅有一人表態的縣市，預計分別提名立委柯志恩、蘇清泉。

與會立委提到，不少人呼籲黨中央加速提名「六加二」以外的縣市首長人選，就怕主導權及聲量都被民進黨搶走。另一名與會立委則說，會中也觸及藍白合，但進度還沒完全確定，沒有具體內容。

民進黨昨天針對嘉義縣長、台南市長和高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議。民進黨發言人吳崢表示，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，將採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行；換言之，競爭最激烈的台南市長初選，立委林俊憲與立委陳亭妃在電視政見會上，將有第三方提問的環節。

李乾龍 王忠銘 林俊憲 鍾東錦 傅崐萁 許淑華 謝國樑 陳亭妃 吳崢 柯志恩

