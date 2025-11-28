新聞眼／竹縣藍營待整合 綠營等最強母雞

新竹縣長楊文科明年任期屆滿，副縣長陳見賢昨率先宣布參選縣長，大陣仗支持者「秀肌肉」，藍委徐欣瑩、林思銘也喊話當仁不讓，藍營三搶一須先整合人選。民進黨在此役「等一個人」，竹北市長鄭朝方雖未表態，但已被藍營視為勁敵。

陳見賢起手式場面盛大，在傳統的竹縣政壇少見。陳高調參選後，低調的藍委也動起來。選過副總統、新竹縣長的徐欣瑩喊話「義無反顧」，林思銘也回應「拚到最後一刻」，藍營提名機制尚未確定，但黨內初選已檯面化。

值得關注的是楊文科對於誰來接棒並未表態，也未對副縣長陳見賢宣布參選發聲，相較於「沉默的縣長」，議長張鎮榮高調挺陳見賢，還喊出「唯一支持」，為後續藍營整合增添變數。

民眾黨在「藍白合」前提下，已表態不提名新竹縣長人選，藍營在傳統板塊與白色力量的中間選民支持下，在2026搶得先機，如何避免分裂？成為勝選關鍵。

相較於國民黨，民進黨幾乎已定於一「方」。主掌竹縣最大行政區的鄭朝方，竹北市選民結構年輕，該區也是民眾黨票倉，鄭雖避談2026，綠營已視他為最強母雞，從陳見賢請出鄭朝方胞兄、議員鄭朝鐘站台，可見藍營也把他視為假想敵。

民進黨將竹縣視為艱困選區，預計國民黨人選底定後，才會徵召人選。鄭朝方若能挾竹北民意，對抗藍白合與傳統板塊，不無鬆動竹縣2026的機會。