聽新聞
0:00 / 0:00
陳見賢宣布選竹縣長 鄭朝方胞兄站台
2026縣市長選舉戰鼓催，新竹縣副縣長陳見賢昨宣布參選新竹縣長，縣議長張鎮榮與多名議員、鄉鎮長跨黨派相挺，民進黨籍竹北市長鄭朝方胞兄、無黨籍議員鄭朝鐘也為陳站台。國民黨立委林思銘、徐欣瑩昨都明確表態爭取提名。民進黨以鄭朝方呼聲最高，鄭昨表示「現在討論選舉有一點早」。
鄭朝方父親為新竹縣前縣長鄭永金，原為國民黨籍，後來脫黨。針對胞兄為陳見賢站台，鄭朝方昨表示，「我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我」。
陳見賢昨在新竹縣議會宣布參選，民代、鄉鎮長、社團人士相挺，場面盛大。張鎮榮肯定陳資歷完整，歷任竹北市民代表、竹縣正副議長，擔任副縣長7年，陳是「唯一支持」的不二人選。
陳見賢也找來竹北市前市長何淦銘擔任團隊執行長，鄭朝方胞兄鄭朝鐘低調站台。鄭朝鐘受訪說，陳是「最了解縣政、最有能力的人」，加上兩代交情應邀出席。
陳見賢說，新竹縣10年來成長快速，他會在現任縣長楊文科的基礎上，打造「長期、可持續、跨世代的制度」，帶領縣政進入下一個階段。
陳見賢宣布參選吹響戰鼓，徐欣瑩昨也表態「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」。林思銘說，陳見賢是副縣長，徐欣瑩參選過副總統及縣長，他起步較慢，但會「拚到最後一刻」。
身兼縣黨部主委的陳見賢說，國民黨人才眾多，待黨中央公布提名作業辦法，「該辭主委就會辭」。
被藍營視為假想敵的鄭朝方說，現在談選舉還有點早，他努力推動城市美學，自許為公司執行長推動市政，給市民不同感受。鄭朝方說，縣長提名程序屬於黨中央職權，優秀人才都有機會擔任候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言