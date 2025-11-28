聽新聞
0:00 / 0:00

陳見賢宣布選竹縣長 鄭朝方胞兄站台

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（前排右二） 空陸戰逐步加溫，昨天大陣仗宣布參選新竹縣長，獲跨黨派民代、鄉鎮長力挺，展現雄厚基層實力。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（前排右二） 空陸戰逐步加溫，昨天大陣仗宣布參選新竹縣長，獲跨黨派民代、鄉鎮長力挺，展現雄厚基層實力。記者郭政芬／攝影

2026縣市長選舉戰鼓催，新竹縣副縣長陳見賢昨宣布參選新竹縣長，縣議長張鎮榮與多名議員、鄉鎮長跨黨派相挺，民進黨籍竹北市長鄭朝方胞兄、無黨籍議員鄭朝鐘也為陳站台。國民黨立委林思銘、徐欣瑩昨都明確表態爭取提名。民進黨以鄭朝方呼聲最高，鄭昨表示「現在討論選舉有一點早」。

鄭朝方父親為新竹縣前縣長鄭永金，原為國民黨籍，後來脫黨。針對胞兄為陳見賢站台，鄭朝方昨表示，「我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我」。

陳見賢昨在新竹縣議會宣布參選，民代、鄉鎮長、社團人士相挺，場面盛大。張鎮榮肯定陳資歷完整，歷任竹北市民代表、竹縣正副議長，擔任副縣長7年，陳是「唯一支持」的不二人選。

陳見賢也找來竹北市前市長何淦銘擔任團隊執行長，鄭朝方胞兄鄭朝鐘低調站台。鄭朝鐘受訪說，陳是「最了解縣政、最有能力的人」，加上兩代交情應邀出席。

陳見賢說，新竹縣10年來成長快速，他會在現任縣長楊文科的基礎上，打造「長期、可持續、跨世代的制度」，帶領縣政進入下一個階段。

陳見賢宣布參選吹響戰鼓，徐欣瑩昨也表態「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」。林思銘說，陳見賢是副縣長，徐欣瑩參選過副總統及縣長，他起步較慢，但會「拚到最後一刻」。

身兼縣黨部主委的陳見賢說，國民黨人才眾多，待黨中央公布提名作業辦法，「該辭主委就會辭」。

被藍營視為假想敵的鄭朝方說，現在談選舉還有點早，他努力推動城市美學，自許為公司執行長推動市政，給市民不同感受。鄭朝方說，縣長提名程序屬於黨中央職權，優秀人才都有機會擔任候選人。

新竹 國民黨 民進黨

延伸閱讀

李乾龍與藍委餐敘論選務 徐欣瑩：有信心黨中央找出最佳人選

表態參選縣長！徐欣瑩「義不容辭全力以赴」林思銘要拚到最後一刻

【即時短評】參選竹縣長三搶一 逼出藍營整合難題

影／藍營陳見賢拚竹縣長 綠勁敵鄭朝方給祝福：他人緣很好

相關新聞

李乾龍餐敘談2026 藍8縣市長提名下月拍板

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨與國民黨立委餐敘，據透露，黨中央預計下月中旬通過「六加二」首波縣市長提名名單，黨內憂心其他選...

陳見賢宣布選竹縣長 鄭朝方胞兄站台

2026縣市長選舉戰鼓催，新竹縣副縣長陳見賢昨宣布參選新竹縣長，縣議長張鎮榮與多名議員、鄉鎮長跨黨派相挺，民進黨籍竹北市...

新聞眼／竹縣藍營待整合 綠營等最強母雞

新竹縣長楊文科明年任期屆滿，副縣長陳見賢昨率先宣布參選縣長，大陣仗支持者「秀肌肉」，藍委徐欣瑩、林思銘也喊話當仁不讓，藍...

「藍白合沒問題」2026宜蘭布局受關注 吳宗憲：和另2人已有一共識

2026宜蘭縣長選舉，民進黨已提名林國漳律師參選，藍白3位參選人中，議長張勝德日前掛看板表態爭取提名，不分區立委吳宗憲與...

李乾龍與藍委餐敘論選務 徐欣瑩：有信心黨中央找出最佳人選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，會中談及2026縣市長選務，外界也關注新竹縣長人選。已表態參選新竹縣...

派誰戰蔣萬安？綠民代點名童子賢 吳怡農點1現象：看不見民進黨誠意

綠營誰出戰蔣萬安，目前人選尚未出爐，民進黨議員許淑華日前表示，可考慮尋找企業家如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。