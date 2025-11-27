「藍白合沒問題」2026宜蘭布局受關注 吳宗憲：和另2人已有一共識

2026宜蘭縣長選舉，民進黨已提名林國漳律師參選，藍白3位參選人中，議長張勝德日前掛看板表態爭取提名，不分區立委吳宗憲與民眾黨前立委陳琬惠近日也都發出選舉文宣，朝參選之路邁進。吳宗憲今晚參加活動後受訪表示，他們3人有共識，不管最後由誰代表參選，都會全力輔選推出來的候選人。

吳宗憲今晚參加縣政府、宜蘭縣基督徒聯禱會及宜蘭縣全福關懷協會舉辦的耶誕點燈活動，縣長林姿妙與議長張勝德也都出席。林姿妙一走進會場就受到支持者熱情歡迎，張勝德原本坐在林姿妙旁邊，後來吳宗憲立委抵達，張議長把座位讓給吳立委，兩人互動良好。

張勝德上台致詞時感謝林姿妙縣長任內，與全福會等團體開辦如此溫暖的耶誕活動，致詞結束後離場，轉往蘇澳鎮跑行程。

吳宗憲在活動結束後被問到，有可能藍白合嗎？他說，國民黨跟民眾黨在國會經歷過兩年的時間並肩作戰，兩個政黨都有完全的自主性，彼此幫助、彼此尊重也彼此珍惜，所以藍白合「絕對沒有問題」。

他也說，自己參選的態度一直都沒有改變，現在國民黨還沒有確定人選是誰？一切尊重黨中央決定，但如果是他出來的話，有信心可以整合宜蘭藍白，打贏選戰。

外傳，國民黨中央欽點吳宗憲參選縣長？吳宗憲表示，沒有所謂黨中央欽點這件事，到目前為止「完全沒有」，這是傳言而已，黨中央在決定人選方面，一定會找一個最適合的，或透過公平機制找出一個最可能勝選的候選人。