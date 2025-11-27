李乾龍與藍委餐敘論選務 徐欣瑩：有信心黨中央找出最佳人選

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
已表態參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩。記者李成蔭／攝影
已表態參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩。記者李成蔭／攝影

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，會中談及2026縣市長選務，外界也關注新竹縣長人選。已表態參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩於會後受訪也說，最新民調顯示大家都要警惕，要更努力爭取民眾認同，有信心黨中央會找出最佳人選，找到支持度最高、最能勝利者。

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天在縣議會宣布投入2026新竹縣長選舉。對此，藍委徐欣瑩也表態「新竹縣需要我，義無反顧承擔更大的責任。」藍委林思銘也回應「不管最後結果如何，我會拚到最後一刻。」竹縣藍營三搶一態勢漸趨明顯。另外，最近有民調顯示，三人支持度皆落後綠營假想敵、竹北市長鄭朝方，徐欣瑩落後幅度最小僅2.9個百分點。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，據了解，會中並聊到昨天中常會通過的縣市長提名辦法，原則上12月中旬會提名「6+2」，大家也關注其它縣市長人選規畫。徐欣瑩也有出席餐敘，並於餐敘後接受媒體聯訪。

徐欣瑩表示，李乾龍確實於餐敘上論及縣市長提名一事，而她也關注到最新民調，看到時也很驚訝，這顯示大家都要警惕，也應該更努力來爭取民眾的支持和認同；新竹縣是一個偉大城市，新竹縣如果需要她，那當然義不容辭，全力以赴，希望能夠爭取到民眾的認同和支持。

另外，有關對國民黨中央對新竹縣人選後續協調或初選方式等看法。徐欣瑩回應，國民黨主席鄭麗文多次談到要把國民黨帶入新秩序，2026年縣市長選舉要為各縣市推出最強候選人，能夠取得勝利，所以有信心黨中央會找出2026年選戰最佳人選；相關辦法昨天才出爐，希望初選模式當然是找出民意支持度最高、最能勝利的，國民黨在新竹縣的處境真的不能掉以輕心。

新竹 國民黨 徐欣瑩 李乾龍 鄭麗文 林思銘

