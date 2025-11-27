指大罷免操盤失敗遭圍剿 吳怡農舉「中國琴」疑暗諷王世堅

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
壯闊台灣理事長吳怡農已表態爭取2026披綠袍參選台北市長，昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次於綠委王世堅。本報資料照片
壯闊台灣理事長吳怡農有意參選台北市長，昨公布民調結果，宣稱僅落後同黨立委王世堅。吳今在臉書發文，強調理性競爭的政黨才能維持活力才有進步的空間，更舉出民進黨曾發生「中國琴」事件，疑暗諷王世堅曾汙衊副總統蕭美琴，更重新強調自己「不怕攻擊」呼籲要找出真正要為台北市做事的人。

吳怡農表示，初選是政黨內部競爭方式之一，提出願景、交換意見、爭取支持，一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力才有進步的空間，「請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間。」

吳怡農說，民進黨曾在2006-2007年發生「十三寇」事件，當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連現任副總統蕭美琴也被汙衊為「中國琴」。

吳怡農引用學者桑塔亞那曾說，「不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。」每一次選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待，反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

吳怡農強調，從政的初衷就是希望帶來改變，對於錯誤，不論政黨，都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨個人，「現在重點不應該只放在誰適合，而是我們想為台北市做什麼。」

