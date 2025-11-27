李乾龍與藍委餐敘 曝蔣萬安等「6+2」縣市長提名名單

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天與國民黨立院黨團餐敘，引發關注。與會立委透露，會中談及財務及選務，黨中央還有6000萬元的財務缺口，而12月中旬預計通過「6+2」首波縣市長提名名單；與會立委們憂心，除選情單純選區，其它選區也應加速，別讓民進黨搶了主導權與聲量。

國民黨團今天於立法院附近的台北喜來登大飯店舉行餐敘，並邀請李乾龍與會，不少立委出席，但面對媒體詢問都低調不願多說，僅透露是黨團通知要聚會。

餐敘結束後，國民黨團總召傅崐萁受訪表示，李乾龍身兼重擔，包含日常資源及2026年選戰整合等，因此今天特別宴請，國民黨今天聚會就是宣誓團結「鐵板一塊」，要把民生、台灣發展顧好，大家一起來推動相關法案，回應基層期待，整個餐敘過程非常融洽。

與會人士透露，會中觸及財務、選務，但並未談到兩岸關係議題，李乾龍於餐敘中指出黨中央尚有6000萬元的財務缺口，似乎也想叫各立委有機會多幫忙，不過並無實質結論。

李乾龍也在餐敘中聊及昨天中常會通過的縣市長提名辦法，原則上12月中旬會提名「6+2」，也就是基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘和苗栗縣長鍾東錦等6位要爭取連任的縣市長，以及高雄市、屏東縣兩艱困選區且僅有一人表態的縣市，預計分別提名立委柯志恩、蘇清泉。

與會人士提到，除李乾龍在餐敘中說明外，不少立委也對該話題頗感興趣，紛紛為要參選縣市長的立委同事加油打氣，同時也呼籲黨中央，雖然現在提名辦法出爐，首波提名名單也幾乎底定，但跟民進黨比似乎還是慢了一些，就怕主導權及聲量都被搶走，其他尚待協調或不確定性較高的縣市長選區，也應加速協調。另一名與會人士提到，會中也觸及藍白合議題，但進度還沒完全確定，目前還不便透露。