談2026市長選戰 蔣萬安：戰戰兢兢、絕不鬆懈

中央社／ 台北27日電
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。聯合報記者余承翰／攝影
將在明年尋求連任的台北市長蔣萬安今天被同黨議員問及選戰議題，他說，現在完全沒有在想選舉的事，就是全力拚市政，但他會持續一步一腳印，戰戰兢兢、絕不鬆懈。

蔣萬安今天下午率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，國民黨議員柳采葳及李柏毅均關心明年台北市長選戰議題。

蔣萬安答詢表示，現在離選舉還有很長一段時間，他就是專注在市政上，這也是市民所期待，且今天是市政總質詢第一天，相信有很多市政議題要討論。

柳采葳問，爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨天公布民調，列出吳怡農、民進黨立委王世堅及沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌5位潛在候選人，蔣萬安認為當中有誰是可敬對手。

蔣萬安說，他會持續一步一腳印，戰戰兢兢、絕不鬆懈，也不敢大意。

柳采葳再問，有無一句話或禮物送給王世堅。蔣萬安笑說，他沒有禮物要送給王世堅，但很可惜現在收不到王世堅的禮物了，不過因為過去選區重疊，他跟王世堅本來就有很多互動及交情，兩人無論在中央或地方都是全力為市民服務，不分黨派為市政努力。

李柏毅則點名前社民黨台北市議員苗博雅、民進黨立委吳思瑤、前立委高嘉瑜等人，指這些人皆為潛在台北市長選將，詢問蔣萬安視誰為最可敬的對手。

蔣萬安說，他現在真的沒有在想選舉的事情，因為後續還有輝達進駐的行政作業、公館圓環拆除後的交通優化等許多市政議題，可能要到投票前、情況明朗後才會有評論，現階段就是全力拚市政。

李柏毅則詢問蔣萬安對這些潛在對手的形容。對於苗博雅，蔣萬安說，苗博雅是議會的同仁，之後就會質詢了。對於王世堅，蔣萬安說，從從容容，不管中央、地方都在為台北市努力。

至於吳怡農，蔣萬安說，他知道吳怡農有創辦壯闊台灣，也在相關議題上著墨很深。沈伯洋部分，蔣萬安說，因為沒有太多互動，所以很難評論。

蔣萬安 王世堅 吳怡農 民進黨 柳采葳

