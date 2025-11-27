2026大選／初選政見發表會 民進黨：台南高雄加入提問

快訊

中央社／ 台北27日電
九合一選舉投票。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
迎戰2026地方選舉，民進黨今天舉行嘉義縣、台南市、高雄市3縣市初選電視政見發表會協調會，會中決議，高雄市與台南市採「申論、提問、結論」形式，嘉義縣採「申論、結論」方式；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間。

民進黨下午發布新聞稿指出，今天分別舉行2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議。民進黨發言人吳崢表示，依民進黨中常會決議，主要選務日程，11月24日至28日為政見會事宜協調期；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間。

吳崢表示，協調會議由民進黨副秘書長何博文主持，3縣市長初選參選人，嘉義縣黃榮利、蔡易餘；台南市林俊憲、陳亭妃；高雄市林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆均指派代表出席，並由選對會代表張宏陸一同出席。

民進黨表示，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。政見發表會時間，決議由中央黨部與承辦單位協調適合日程後，抽籤決定3縣市舉辦日程；政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定。

