表態參選縣長！徐欣瑩「義不容辭全力以赴」林思銘要拚到最後一刻

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天在縣議會宣布投入2026新竹縣長選舉。對此，藍委徐欣瑩也表態「新竹縣需要我，義無反顧承擔更大的責任。」藍委林思銘也回應「不管最後結果如何，我會拚到最後一刻。」竹縣藍營三搶一態勢漸趨明顯。

國民黨新竹縣長人選近日備受關注，艾普羅行銷市場研究股份有限公司26日公布民調顯示，藍營可能參選的3人若與綠營假想敵、竹北市長鄭朝方對比，則三人支持度皆落後鄭朝方，徐欣瑩落後幅度最小僅2.9個百分點，林思銘、陳見賢皆落後超過10個百分點。

針對民調與選情部分，徐欣瑩坦言，看到民調很驚訝，顯示大家都應該要警惕，更努力爭取民眾支持跟認同。

徐欣瑩今天也正式表態，「新竹縣是一個偉大的城市，新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴。我們也希望能夠爭取到民眾的認同和支持，我們義無反顧，全力以赴，我們要為新竹贏得勝利。」

林思銘則表示，他尊重所有民調，黨內新竹縣長初選尚未正式展開，結果仍有變數。他強調會以謙卑與努力投入選戰，「拚到最後一刻」，以成績爭取鄉親支持。

林思銘表示，同樣參與黨內初選的兩位同志，一位是現任副縣長，手握行政資源；另一位則是曾經參與副總統及縣長選戰，起跑點不同。

他坦言，「我的起步確實比較慢。」他會更積極走訪基層，不論結果如何，一定拚到最後。

他指出，徐欣瑩委員自立委就職後積極跨區跑場，為參選縣長做準備；相較之下，他始終堅持「克守本分」，除非是不同選區的鄉親主動尋求協助，否則他不會跨區跑行程，避免讓同黨的同志陷入為難。