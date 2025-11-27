快訊

【即時短評】參選竹縣長三搶一 逼出藍營整合難題

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
藍委林思銘日前已表態，他今天回應「不管最後結果如何，我會拚到最後一刻。」圖／林思銘團隊提供
藍委林思銘日前已表態，他今天回應「不管最後結果如何，我會拚到最後一刻。」圖／林思銘團隊提供

新竹縣長楊文科即將屆滿，後楊文科時代掀起藍營內戰，新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢空陸戰逐步加溫，今天大陣仗獲得跨黨派民代、鄉鎮長力挺，展現雄厚基層實力，藍委林思銘日前已表態、藍委徐欣瑩今天也喊出「新竹縣需要我，當仁不讓」，黨內三搶一態勢明顯，浮現藍營內部整合的不確定性。

陳見賢今日在縣議會宣布參選，動員地方民代、地方社團、產業團體到場力挺，場面之大堪稱近年少見，這場秀肌肉的記者會展示雄厚基層動員力。不過隨後，徐欣瑩也喊話「新竹縣需要我，義無反顧承擔更大的責任。」林思銘也回應「不管最後結果如何，我會拚到最後一刻。」

值得注意的是，今日站在陳見賢身旁，包含各縣鎮長、黨籍議員、代表會主席等，呈現藍營大團結的態勢，凸顯陳見賢長期在縣政、議會與地方組織的深厚經營。議長張鎮榮致詞時一句「陳見賢是本黨唯一支持的人選」，卻悄悄揭開未來整合變數。

從今日架勢來看，陳見賢已經全面啟動競選節奏，他找人、拉組織、穩固竹北、展現縣政班底延續性，顯示已做好長期作戰準備。但他的最大挑戰卻不是綠營，而是國民黨內部的整合，能出線還在未定之天，如何避免分裂，將是藍營成敗的關鍵。

國民黨目前機制懸而未定，整合難度升高，相較之下，綠營則呈現明確一致，鄭朝方早被視為「唯一可能參選者」，地方甚至形容民進黨在竹縣已「定於一尊」，連藍營都認證。

這次陳見賢找來竹北市前市長何淦銘擔任競選總執行長，被視為明確鎖定竹北選情布局。竹北是全縣人口最多、選民結構年輕且勢力盤複雜的關鍵戰場，誰能在竹北站穩腳步，誰就握住選戰主導權。

此外，無黨籍議員鄭朝鐘也罕見站台。他是民進黨籍竹北市長鄭朝方的哥哥，鄭朝鐘的到場，地方政壇研判，鄭朝鐘這次現身並不必然代表「鄭家挺陳」，但至少釋出「不會站在對立面」的訊號，在藍綠競逐縣長布局的時刻格外耐人尋味。

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢空陸戰逐步加溫，今天大陣仗獲得跨黨派民代、鄉鎮長力挺，展現雄厚基層實力。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢空陸戰逐步加溫，今天大陣仗獲得跨黨派民代、鄉鎮長力挺，展現雄厚基層實力。記者郭政芬／攝影
藍委徐欣瑩今天也喊出「新竹縣需要我，當仁不讓」。圖／取自臉書
藍委徐欣瑩今天也喊出「新竹縣需要我，當仁不讓」。圖／取自臉書

