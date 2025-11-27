衝擊連任！藍議員點綠營10人「夢幻隊」 蔣萬安4字形容王世堅

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
2026縣市首長大選倒數一年，台北市長蔣萬安將力拼連任，不過不少綠營人選被點名，也成為總質詢焦點，議員也詢問蔣誰是最可敬對手，更要蔣形容幾位人選，其中形容呼聲極高人選之一王世堅，稱讚其從從容容，「現在收不到禮物很可惜。」

李柏毅指出，明年要挑戰蔣萬安連任之路，被點名可參戰台北市長綠營人選有多，包含前總統蔡英文、前副總統陳建仁、行政院副院長鄭麗君、基隆市前市長林右昌、綠委吳思瑤、綠委沈伯洋、綠委王世堅、議員苗博雅、前綠委高嘉瑜、壯闊台灣理事長吳怡農等人，詢問蔣萬安誰是最可敬對手。

蔣萬安笑稱，「現在真的沒有在想選舉。」還有輝達後續行政作業、公館圓環交通優化等許多市政建設往前推進，可能到選舉投票前，情況明朗，才會有各方面評論，市府現階段在各自崗位全力以赴。

李柏毅更點出近日頻繁被點名可能人選，包含苗博雅、王世堅、吳怡農、沈柏洋等人，蔣萬安如何形容。

蔣先稱讚王世堅「從從容容」有很多互動中央地方都會一起來努力；至於吳怡農創辦壯闊台灣很多相關議題琢磨很深；至於苗博雅，蔣為多說僅稱，「可能下周就要排到總質詢。」；而沈伯洋則是沒有太多互動很難評論。

