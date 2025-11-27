吳怡農自稱北市長民調「第二」僅次王世堅 黃暐瀚：他正在走險路

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取明年大選連任，但民進黨目前尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨(26)日公布綠營可能人選的互比式民調，自稱民調僅次於民進黨立委王世堅，有底氣突破綠營的基本盤。

對此，資深媒體人黃暐瀚在政論節目《57爆新聞》分析，這份「居次」的民調由吳怡農自行公布，背後目的並不單純，顯示他正在「走一條險路」，試圖向選對會與社會釋出政治訊號。

根據民調，非藍白支持者的第一選擇為王世堅（24.2%），吳怡農則以15.3%落後近10個百分點居次；但在第二選擇部分，吳怡農12.8%，高於王世堅的6.9%。黃暐瀚認為，民調整體來看，仍是王世堅「最強」。

黃暐瀚指出，民調既顯示王世堅領先，卻由吳怡農對外公布，背後意義在於將「球踢回選對會」。他分析：「吳怡農知道王世堅最強，但王世堅不選。那第二強就是他自己。」藉此使選對會在提名時重新思考布局。

黃暐瀚認為，吳怡農希望凸顯自己「沒有藍綠仇恨值」，雖然被部分的民進黨支持者質疑打法「佛系」、不夠強勢，但他意圖爭取中間選民，希望替民進黨創造新的台北選舉盤勢。

黃暐瀚表示，吳怡農提出對過去罷免行動的批評，反映他認為台北市的選民結構與南部不同，民進黨若要在台北勝選，必須拉大中間選票，而吳怡農正試圖走這條路。

但黃暐瀚同時示警，吳怡農當前主要挑戰並非來自選對會，而是「自己人」。包括部分民進黨議員公開反對，如簡舒培率先質疑，親綠粉專則指責他「連立委都選不贏」。在黨內多方不挺的情況下，選對會最終是否提名吳怡農，仍存有變數。

黃暐瀚認為，吳怡農正嘗試開創不同的打法，主打「台北市民不要藍綠仇恨值」，但也因此承受黨內攻擊。讓他深感「吳怡農在走自己的路，但選對會要不要選擇吳怡農，才是關鍵」。