藍營陳見賢拚竹縣長 綠勁敵鄭朝方給祝福：他人緣很好

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今在縣議會宣布投入2026新竹縣長選舉。竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方被視為民進黨最強母雞、外界點名最有可能角逐縣長的人選，對此他表示，距離選舉還有一年，現在討論對他而言「有一點早」。

鄭朝方今出席福興公園第二期改善工程動土典禮，受訪時被問及2026新竹縣長選情及民進黨是否可能以徵召方式推出人選？鄭朝方回應，黨內提名相關程序屬中央職權，目前分為三個步驟，包括「連任屆滿者」、「要連任者」及「艱困選區」處理，中央會透過各方的徵詢，或者是中央黨部他們認為說有優秀的人才、各領域的人才都有機會來擔任縣市首長的候選人。

對於國民黨已啟動初選，鄭朝方表示，國民黨有既定行程，「我們本黨有自己的節奏，還有自己的思考人選的方式」。他也提到，新竹縣副縣長陳見賢「人緣很好，基層組織非常雄厚」，並祝福對方。

媒體追問近期民調顯示，若他與國民黨3位潛在候選人比較皆相對有利，鄭朝方坦言：「其實我也覺得非常的訝異，我現在在做市長，我也不知道為什麼會被抓出來跟他們做互比式的民調。」

鄭朝方強調，民調只是個數字，以他的個性，「就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好」，距離選舉還有一年，現在討論對他而言「有一點早」。