影／陳見賢今宣布參選新竹縣長 跨黨派站台成焦點

新竹縣副縣長、同時也是國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢，今日在新竹縣議會正式宣布參選2026年新竹縣長。現場包括議長張鎮榮、副議長王炳漢在內，多位縣議員、各鄉鎮長及代表會正副主席皆到場力挺，地方社團人士亦踴躍出席，展現強大動能與支持陣容。

張鎮榮說，陳見賢資歷完整，擔任竹北市民代表會主席、新竹縣議會議長與副議長，熟稔地方民意需求，是新竹縣議會所有國民黨籍議員、甚至跨黨派的無黨籍議員唯一支持的不二人選。陳見賢擔任副縣長達7年，「務實、誠信」任事，無論在重大建設推動、縣政管理、財務紀律、教育與社福政策，都全力協助楊文科縣長推動政務，與議會、地方合作順暢。

今天現場嘉賓雲集，新竹縣多名議員、多位鄉鎮長，及各代表會正副主席齊聚力挺。跨黨派支持格外受到關注，包括勞動黨羅美文議員、無黨籍鄭美琴、鄭朝鐘、何智達等人到場支持；工業會、總工會、商業會、農會、文教界、青年團體等各界代表亦紛紛到場，展現對陳見賢長期深耕地方、熟稔治理的肯定。

陳見賢指出，新竹縣人口已達 59.7 萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與產業鏈高度聚集，使新竹縣成為全台不可替代的科技核心。他強調，新竹縣之所以能在這10年快速成長，是建立在楊文科縣長與縣府團隊推動的基礎之上。未來，他將在現有成果上持續深化，並以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心，帶領縣政進入下一個階段。

談起參選心境，陳見賢說，自己出生平凡，更理解基層的辛勞。「從政像登山，不怕風雨，只怕迷失方向。」多年來走遍城市鄉里，他始終以務實與行動力面對每一項公共事務，「多年後回望，我希望能坦然地說：我沒有辜負新竹縣，也沒有辜負信任我的人。」