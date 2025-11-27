影／藍營陳見賢參選竹縣長議員哥哥站台 綠營鄭朝方：我管不住他

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天在縣議會正式宣布投入2026新竹縣長選舉。值得關注的是，無黨籍縣議員、同時也是竹北市長鄭朝方之兄的鄭朝鐘也到場站台，跨黨派的出席動作引發政界熱議。對此，鄭朝方回應，哥哥已經是成人有自己想法，「我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我」。

陳見賢宣布參選時，台上與後方站滿多位議員與鄉鎮長，鄭朝鐘則位於後排並未發言。由於他的弟弟鄭朝方是民進黨竹縣目前被視為最強母雞、外界點名最有可能角逐縣長的人選，因此鄭朝鐘的到場，是否形同透露鄭家態度，也在地方引起聯想。

鄭朝鐘受訪表示，今日有許多議員與多位鄉鎮長連署支持陳見賢，他自己也認為陳熟悉縣政、能力備受肯定，加上兩代交情，因此應邀出席，「答應的事情就一定會做到」。地方人士研判，鄭朝鐘這次現身並不必然代表「鄭家挺陳」，但至少釋出「不會站在對立面」的訊號，在藍綠競逐縣長布局的時刻格外耐人尋味。

地方政壇盛傳，竹北市長鄭朝方與陳見賢私交甚篤。鄭朝方曾表示「若陳見賢投入縣長選戰，自己將專注服務竹北市民」，外界解讀為兩人之間早有默契，不至於在藍綠板塊激烈對撞之下彼此相互牽制。

不過也有藍營人士不買帳，認為此說法更像是刻意釋放的「煙霧彈」，藉以降低對手戒心、爭取布局空間。綠營人士分析，鄭朝方近年在竹北市的能見度與施政聲量明顯提升，代表民進黨應戰，勢必改寫新竹縣長選局的基本盤。

不過陳見賢深耕地方多年，基層實力雄厚，頗得民心。無論在鄉鎮建設、社福推動上，都累積可觀的在地人脈與政治信用，被視為國民黨內最具「接地氣」的縣長熱門人選。