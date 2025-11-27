誰選台北市長？吳怡農稱民調僅次王世堅 綠議員「沒人能保證當選」

國民黨籍台北市長蔣萬安拚連任，表態爭取民進黨市長黨內初選的壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次於綠委王世堅；王認為民調並非黨提名唯一參考。北市議員林延鳳今說，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選。

林延鳳今表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選。更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗蔣萬安能力真正的開始。

她強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，我們一定會積極的去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應的人選，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。

吳怡農已表態爭取2026披綠袍參選台北市長，昨日公布民調，在綠營支持者中，他與基層力拱的王世堅僅差2.4%，在誤差範圍內，盼黨中央能用更科學、理性方式徵召人選，現階段會繼續努力，不會放棄。