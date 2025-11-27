快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

邱于珊宣布參選中市北屯區市議員 江和樹：黨中央對選舉不應偏袒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹市議會主任邱于珊，上午宣布將爭取黨內提名參選下屆的市議員選舉。她找出舊照表示，前主席柯文哲曾鼓勵她繼續深耕，為下一次努力。圖／邱于珊提供
台中市議員江和樹市議會主任邱于珊，上午宣布將爭取黨內提名參選下屆的市議員選舉。她找出舊照表示，前主席柯文哲曾鼓勵她繼續深耕，為下一次努力。圖／邱于珊提供

台中市議員江和樹市議會主任邱于珊上午宣布將爭取黨內提名參選下屆的市議員選舉，她特別找出舊照說，自己深耕北屯多年，即使曾經落選，但前主席柯文哲仍鼓勵她繼續深耕，為下一次努力。因此，她從未放棄，也秉持為民眾服務的初心，爭取參選機會。

台中市新聞局前局長吳皇昇日前已宣布加入民眾黨並將參選北屯區市議員，他近日並和主席黃國昌一起赴日參訪。此舉引起黨內不同解讀，市議員江和樹今天批評，黨中央對於選舉之事不應該有何偏袒，為何黃國昌主席出訪只邀吳和北部人士，中部一直為黨努力的人都未受邀？

江和樹說，吳皇昇即使是很好的人才，但沒有看到他對地方有何經營和貢獻。當民眾黨什麼都還不是的時候，邱于珊已經在地方努力。希望黨不要把好好的一個可能贏的選舉弄到輸。

邱于珊活躍於北屯區的政治與社團活動，曾4度參與台中市議員及立法委員選舉都落敗。早期她代表親民黨參選，後曾以無黨籍身分參選，近期則轉入台灣民眾黨，目前是民眾黨不分區立委排名第33名。

雖然多次落選，但她仍熱衷參與社團和地方事務，除了先前曾任民眾黨台中市黨部副主委，目前還擔任台中市大坑風景區觀光協會創會理事長、台灣選哲之友會總會長及台中市東海大學校友會理事長等職。

她表示，將以「在地服務、政策實踐、女性特質＋活動力＋世代接軌」為核心，繼續推動北屯地方治理與公共建設升級。

另據了解，民眾黨台中市黨部已表示，北屯區市議員最終將協調1人參選，以把資源整合，爭取一席席次。

台中市 台灣民眾黨 議員

延伸閱讀

吳皇昇參選台中北屯選況升溫 柯文哲「小號」現身再添關注

民眾黨青年團拜會日本朝野政黨 黃國昌：國會比例代表制值得台灣借鏡

賴總統投書外媒提追加國防預算 黃國昌：支持合理增加、強力把關

周玉蔻指黃國昌硬上女生被判3月刑定讞 她訴苦：像小螞蟻被輾壓

相關新聞

挑戰全縣最年輕！民進黨員山鄉縣議員民調「小龍女」李姿婷勝出

針對明年大選，民進黨宜蘭縣黨部今天公布員山鄉縣議員初選民調結果，李姿婷以53%支持度，領先對手陳玉麟的47%，年僅25歲...

邱于珊宣布參選中市北屯區市議員 江和樹：黨中央對選舉不應偏袒

台中市議員江和樹市議會主任邱于珊上午宣布將爭取黨內提名參選下屆的市議員選舉，她特別找出舊照說，自己深耕北屯多年，即使曾經...

綠營誰選台北市長抗蔣 中間選票成決勝關鍵

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次...

綠通過徵召 新北蘇巧慧 苗栗陳品安

迎戰二○二六地方選舉，民進黨中執會昨天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的賴清德總...

備戰2026 藍通過縣市長提名辦法 增藍白合條款

二○二六縣市長選戰逼近，國民黨中常會昨天通過縣市長提名辦法，黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「選情單...

民進黨正式提名參選新北市長 蘇巧慧：準備好了

民進黨今天正式提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今天表示，「蘇巧慧準備好了」，她會是一個「溫暖、創新、會做事」的市長，她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。