邱于珊宣布參選中市北屯區市議員 江和樹：黨中央對選舉不應偏袒

台中市議員江和樹市議會主任邱于珊上午宣布將爭取黨內提名參選下屆的市議員選舉，她特別找出舊照說，自己深耕北屯多年，即使曾經落選，但前主席柯文哲仍鼓勵她繼續深耕，為下一次努力。因此，她從未放棄，也秉持為民眾服務的初心，爭取參選機會。

台中市新聞局前局長吳皇昇日前已宣布加入民眾黨並將參選北屯區市議員，他近日並和主席黃國昌一起赴日參訪。此舉引起黨內不同解讀，市議員江和樹今天批評，黨中央對於選舉之事不應該有何偏袒，為何黃國昌主席出訪只邀吳和北部人士，中部一直為黨努力的人都未受邀？

江和樹說，吳皇昇即使是很好的人才，但沒有看到他對地方有何經營和貢獻。當民眾黨什麼都還不是的時候，邱于珊已經在地方努力。希望黨不要把好好的一個可能贏的選舉弄到輸。

邱于珊活躍於北屯區的政治與社團活動，曾4度參與台中市議員及立法委員選舉都落敗。早期她代表親民黨參選，後曾以無黨籍身分參選，近期則轉入台灣民眾黨，目前是民眾黨不分區立委排名第33名。

雖然多次落選，但她仍熱衷參與社團和地方事務，除了先前曾任民眾黨台中市黨部副主委，目前還擔任台中市大坑風景區觀光協會創會理事長、台灣選哲之友會總會長及台中市東海大學校友會理事長等職。

她表示，將以「在地服務、政策實踐、女性特質＋活動力＋世代接軌」為核心，繼續推動北屯地方治理與公共建設升級。

另據了解，民眾黨台中市黨部已表示，北屯區市議員最終將協調1人參選，以把資源整合，爭取一席席次。