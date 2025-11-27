快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

挑戰全縣最年輕！民進黨員山鄉縣議員民調「小龍女」李姿婷勝出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
李姿婷將代表民進黨投入明年底的宜蘭員山鄉縣議員選戰。記者戴永華／攝影
李姿婷將代表民進黨投入明年底的宜蘭員山鄉縣議員選戰。記者戴永華／攝影

針對明年大選，民進黨宜蘭縣黨部今天公布員山鄉縣議員初選民調結果，李姿婷以53%支持度，領先對手陳玉麟的47%，年僅25歲的她將代表民進黨參選，挑戰全縣最年輕的縣議員。

這項民調在昨晚進行，縣黨部今天當場開封，民調結果由外號「小龍女」的李姿婷領先陳玉麟，她感謝員山鄉民給她的支持與鼓勵，接下下會在員山鄉努力打拚，為員山鄉民爭取更多福利建設， 同時在年底大選時與縣長參選人林國漳共同打贏選戰。

李姿婷畢業於台灣海洋科大海觀系，父親李建興是民進黨正國會秘書長，他從小跟在父親李建興身邊，耳濡目染之下對從政產生濃厚興趣，畢業後開始接觸黨務工作，曾經投入參選新北市長的林佳龍競選團隊。

去年初，來自員山鄉的縣議員陳俊宇選上立委，當時23歲的李姿婷在去年2月有意投入縣議員補選，後來由老將藍萬義參戰，結果敗給國民黨的黃雯如，這次小龍女要正式挑戰縣議會最年輕的縣議員。

李姿婷與陳玉麟的民調數字。記者戴永華／攝影
李姿婷與陳玉麟的民調數字。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭員山鄉縣議員民調出爐，由外號「小龍女」的李姿婷勝出。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭員山鄉縣議員民調出爐，由外號「小龍女」的李姿婷勝出。記者戴永華／攝影

議員 民調

延伸閱讀

成龍驚爆修改遺囑！478億家產分配曝光　小龍女流落街頭擺攤

台62線延伸宜蘭可行性評估拍板定案 第2條快速道路有助紓解國5塞車

中職／味全龍成感謝祭「攻蛋」第一隊 狂吸近萬球迷到場

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

相關新聞

挑戰全縣最年輕！民進黨員山鄉縣議員民調「小龍女」李姿婷勝出

針對明年大選，民進黨宜蘭縣黨部今天公布員山鄉縣議員初選民調結果，李姿婷以53%支持度，領先對手陳玉麟的47%，年僅25歲...

邱于珊宣布參選中市北屯區市議員 江和樹：黨中央對選舉不應偏袒

台中市議員江和樹市議會主任邱于珊上午宣布將爭取黨內提名參選下屆的市議員選舉，她特別找出舊照說，自己深耕北屯多年，即使曾經...

綠營誰選台北市長抗蔣 中間選票成決勝關鍵

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次...

綠通過徵召 新北蘇巧慧 苗栗陳品安

迎戰二○二六地方選舉，民進黨中執會昨天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的賴清德總...

備戰2026 藍通過縣市長提名辦法 增藍白合條款

二○二六縣市長選戰逼近，國民黨中常會昨天通過縣市長提名辦法，黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「選情單...

民進黨正式提名參選新北市長 蘇巧慧：準備好了

民進黨今天正式提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今天表示，「蘇巧慧準備好了」，她會是一個「溫暖、創新、會做事」的市長，她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。