挑戰全縣最年輕！民進黨員山鄉縣議員民調「小龍女」李姿婷勝出
針對明年大選，民進黨宜蘭縣黨部今天公布員山鄉縣議員初選民調結果，李姿婷以53%支持度，領先對手陳玉麟的47%，年僅25歲的她將代表民進黨參選，挑戰全縣最年輕的縣議員。
這項民調在昨晚進行，縣黨部今天當場開封，民調結果由外號「小龍女」的李姿婷領先陳玉麟，她感謝員山鄉民給她的支持與鼓勵，接下下會在員山鄉努力打拚，為員山鄉民爭取更多福利建設， 同時在年底大選時與縣長參選人林國漳共同打贏選戰。
李姿婷畢業於台灣海洋科大海觀系，父親李建興是民進黨正國會秘書長，他從小跟在父親李建興身邊，耳濡目染之下對從政產生濃厚興趣，畢業後開始接觸黨務工作，曾經投入參選新北市長的林佳龍競選團隊。
去年初，來自員山鄉的縣議員陳俊宇選上立委，當時23歲的李姿婷在去年2月有意投入縣議員補選，後來由老將藍萬義參戰，結果敗給國民黨的黃雯如，這次小龍女要正式挑戰縣議會最年輕的縣議員。
