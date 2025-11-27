備戰2026 藍通過縣市長提名辦法 增藍白合條款

二○二六縣市長選戰逼近，國民黨中常會昨天通過縣市長提名辦法，黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「選情單純」縣市會先提名，首波提名最快十二月中旬就出爐，這都跟民眾黨溝通過；藍白競合縣市雖還未盤點，但智庫已經對接，「政策先來合作」。

國民黨主席鄭麗文昨天在中常會前表示，在上周藍白會、合作順利展開後，中常會就來討論縣市長提名辦法暨提名委員建議名單，以及提名原則、藍白合作等相關工作，針對兩黨合作也會成立工作小組。

中常會昨通過「一一五年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將設置「中央提名審核委員會」，委員包含副主席及中評會主席團主席等人；「中央提名協調小組」除副主席外還包含李哲華及相關縣市黨部主委等人，負責徵詢、協調及提出建議輔選方式暨人選。

該特別辦法也增一條「藍白合條款」，以雙方合作爭取勝選為目標，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研究選戰策略。

李哲華說，先通過縣市長提名辦法是讓國民黨可因應當前情況先提名，當中是以連任縣市長、艱困選區且無第二人爭取的「選情單純」縣市為主，這也會由提名協調小組來分析作業，這類人選都算在第一波提名名單，最快在十二月中旬就可以完成提名；如果有縣市是有實力的兩人以上有意願，會先由協調小組徵詢及協調，協調不成才回到公職人員提名辦法進行初選。

李哲華表示，這些都有跟民眾黨秘書長周榆修溝通過，屆時會有兩黨協商小組跟民眾黨對口，雙方會盤點要競合的縣市做後續協商處理，不過目前還未盤點，會先就政策來合作，智庫也已對接；國民黨的兩黨協商小組成員包含他及文傳會主委吳宗憲，並依合作縣市納入不同成員。