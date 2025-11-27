快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營誰選台北市長抗蔣 中間選票成決勝關鍵

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱蔡晉宇／台北報導
吳怡農（圖）爭取民進黨提名，昨公布民調，稱自己僅微幅落後王世堅。記者杜建重／攝影
吳怡農（圖）爭取民進黨提名，昨公布民調，稱自己僅微幅落後王世堅。記者杜建重／攝影

<a href='/search/tagging/2/吳怡農' rel='吳怡農' data-rel='/2/149306' class='tag'><strong>吳怡農</strong></a>爭取民進黨提名，昨公布民調，稱自己僅微幅落後<a href='/search/tagging/2/王世堅' rel='王世堅' data-rel='/2/122854' class='tag'><strong>王世堅</strong></a>（圖）。圖／聯合報系資料照片
吳怡農爭取民進黨提名，昨公布民調，稱自己僅微幅落後王世堅（圖）。圖／聯合報系資料照片

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次於民進黨立委王世堅，有底氣突破綠營基本盤。

王世堅回應，民調非提名唯一參考，他推薦行政院副院長鄭麗君；他也說，台北是首都，他不會爭取也不敢奢望，黨提出的候選人絕對百分之百支持，「能當一日市長就很高興了，可以寫到族譜裡就夠了」。

吳怡農昨公布民調，與民進黨立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、基隆市前市長林右昌互比。他說，他在「非藍白支持者」中民調第二，落後王世堅8.9個百分點，但領先其他潛在人選，有最多「非藍白支持者」將他列為「第二支持」的優先人選；在「綠營支持者」中，王世堅支持度22.7％，領先他20.3％，2.4個百分點差距在誤差範圍內。

是否可能禮讓王世堅？吳怡農強調，這份民調只有他公開表態爭取提名，很難預測若其他人表態後的民調走向，距選舉還有1年時間，很多事情尚未定案，「選拔賽還沒開始，不可能考慮放棄。」

王世堅說，民調並非黨提名唯一參考，黨內還有選對會與黨主席，根據不同狀況做判斷。他最推薦鄭麗君，1年多來中常會政務交辦都使命必達，也提供很好判斷給中常委與黨主席賴清德參考。

民進黨議員許淑華表示，這場選戰若要打贏，最關鍵是誰能吸收最多中間選票，或許可以考慮尋找企業家如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。

有綠營人士指出，現階段「皇帝不急，急死太監」，在蔣萬安明年連任機率高的狀況下，若不快拍板人選提早起跑，情勢恐怕更加不利，能理解吳怡農求好心切，希望黨中央盡快定調。

王世堅 吳怡農 鄭麗君 蔣萬安 許淑華 林右昌 沈伯洋 賴清德

延伸閱讀

王世堅、吳怡農誰能出戰首都？許淑華建議「非典型」找他

自曝綠營支持度與王世堅已在誤差範圍 吳怡農：不會禮讓

綠營北市長民調排首位 王世堅指非唯一參考：最推薦鄭麗君

爭取提名台北市長 吳怡農公布民調：僅落後王世堅

相關新聞

備戰2026 藍通過縣市長提名辦法 增藍白合條款

二○二六縣市長選戰逼近，國民黨中常會昨天通過縣市長提名辦法，黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「選情單...

綠營誰選台北市長抗蔣 中間選票成決勝關鍵

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次...

綠通過徵召 新北蘇巧慧 苗栗陳品安

迎戰二○二六地方選舉，民進黨中執會昨天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的賴清德總...

民進黨正式提名參選新北市長 蘇巧慧：準備好了

民進黨今天正式提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今天表示，「蘇巧慧準備好了」，她會是一個「溫暖、創新、會做事」的市長，她...

國民黨中常會通過縣市長提名辦法 最快12月中旬首波提名

2026年縣市長選戰逼近，國民黨中常會今天通過縣市長提名辦法，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「...

影／民進黨正式提名蘇巧慧、陳品安 參選新北與苗栗

布局2026，民進黨中央黨部下午舉行中執會，會後記者會中正式徵召立委蘇巧慧競選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。