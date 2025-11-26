民進黨正式提名參選新北市長 蘇巧慧：準備好了

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨中央黨部舉行中執會，黨主席賴清德（右）出席會後記者會，正式宣布徵召立委蘇巧慧（左）競選新北市長。記者林澔一／攝影
民進黨今天正式提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今天表示，「蘇巧慧準備好了」，她會是一個「溫暖、創新、會做事」的市長，她會用對新北濃厚的情感，讓新北成為台灣最璀璨的城市。

蘇巧慧說，從求學時代開始，一路到畢業、成為律師，見證台北縣脫胎換骨、黃金起飛歲月，從當年的縣長尤清、蘇貞昌，用創新和執行力，讓台北縣不停不停地做出令人驚豔的成績，從新板特區、北大特區、林口新市鎮等，到淡水漁人碼頭看夕陽、平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭、鶯歌陶瓷嘉年華等，民眾至今仍津津樂道，代表創新的概念、超強的執行力，是推動城市進步最好的原動力。

蘇巧慧說，在十年前有機會得到新北市民的認同，在這裡開始服務的時候，她就持續秉持這樣的態度來做事。因此她得到了公民監督國會聯盟評鑑15 度優秀立委的認證，也得到地方鄉親讓她三屆連任的機會，讓她在地方開始有了自己的品牌「慧慧慧」會做事的團隊，就是溫暖、創新、效率、會做事。

蘇巧慧強調，立法委員蘇巧慧能做到溫暖、創新、會做事，未來的新北市長蘇巧慧，一樣會抱持溫暖、創新、會做事的態度，來服務全新北市民。她會讓都會區城市減壓，提供快速、政策優惠、效率加倍的都更政策，讓都市的交通、住宅，可以有新時代的面貌。

她也會用在地的故事創造產業，在地方留住、創造出工作機會，讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星。新北市會有最多的繁星，所以新北市將會最為璀璨。

蘇巧慧說，希望400萬市民，給她一個創造「新的新北」的機會，新北就是台灣的縮影，她相信更好的新北，將會成就更好的台灣「蘇巧慧準備好了」，大家一起為新北來努力「一起衝，就會贏。」

