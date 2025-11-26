快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

國民黨中常會通過縣市長提名辦法 最快12月中旬首波提名

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華（右）於中常會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華（右）於中常會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

2026年縣市長選戰逼近，國民黨中常會今天通過縣市長提名辦法，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「選情單純」縣市會先提名，首波提名最快12月中旬就會出爐，這都有跟民眾黨溝通過；藍白競合縣市目前還沒盤點，但智庫已經對接，政策先來合作。

鄭麗文今天於中常會前表示，在上周藍白會、合作順利展開後，國民黨中常會今天也將通過縣市長提名辦法暨提名委員建議名單，常會中將與大家討論提名原則、藍白合作相關工作；針對兩黨合作上也會成立工作小組，依據不同縣市提名來討論，積極展開提名相關作業。

據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將設置「中央提名審核委員會」，委員包含副主席兼秘書長李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及中央評議委員會主席團主席曾永權、林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚等人；「中央提名協調小組」除李乾龍等副主席外，還包含副秘書長、組發會主委及相關縣市黨部主委等人組成，負責徵詢、協調及提出建議輔選方式暨人選。

該特別辦法也提到，與民眾黨為因應當前形勢，將成立「兩黨協商工作小組」研訂策略。李哲華說明，常會今天已經通過提名辦法，讓國民黨因應當前情況先進行提名，當中是以連任縣市長、艱困選區無第二人爭的由「選情單純」縣市為主，這也會有提名協調小組來分析作業，這類人選都算在第一波提名名單，最快在12月中旬就可以完成提名；如果有縣市是有實力的2人以上有意願，會先由協調小組徵詢跟協調，協調不成才回到公職人員提名辦法進行初選。

李哲華表示，這些都有跟民眾黨秘書長周榆修溝通過，屆時會有兩黨協商小組跟民眾黨對口溝通，雙方會盤點要競合的縣市做後續協商處理，不過目前還未盤點，會先就政策來合作，智庫也已對接；國民黨的兩黨協商小組成員包含他及文傳會主委吳宗憲，並依合作縣市納入不同成員。

鄭麗文於常會前致詞也說，藍白會後有談及智庫對接，尤其明年選舉攸關地方發展，包含社福、民生及建設等，兩黨也能對接；民眾黨將由政策會執行長賴香伶代表，國民黨則由衛福部國健署前署長邱淑媞代表，國民黨智庫董事會預計12月2日改選，也預計屆時將委派邱淑媞任董事。

國民黨主席鄭麗文今日主持國民黨中常會。記者李成蔭／攝影
國民黨主席鄭麗文今日主持國民黨中常會。記者李成蔭／攝影

國民黨 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算玩火民進黨嗆：又幫中國大陸講話

影／賴總統宣布1.25兆國防預算 鄭麗文怒嗆：您在玩火啊！

批賴清德1.25兆預算先投書外媒失格 鄭麗文：讓台海成火藥庫

「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」 洪健益貼海報批蔣：不敢吭聲

相關新聞

賴總統大力推薦！民進黨正式提名蘇巧慧戰新北、陳品安選苗栗

民進黨中執會今天正式通過，由立委蘇巧慧參選新北市長，縣議員陳品安參選苗栗縣長。身兼民進黨主席的賴清德總統在記者會向國人大...

國民黨中常會通過縣市長提名辦法 最快12月中旬首波提名

2026年縣市長選戰逼近，國民黨中常會今天通過縣市長提名辦法，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「...

影／民進黨正式提名蘇巧慧、陳品安 參選新北與苗栗

布局2026，民進黨中央黨部下午舉行中執會，會後記者會中正式徵召立委蘇巧慧競選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。黨...

王世堅、吳怡農誰能出戰首都？許淑華建議「非典型」找他

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026披綠袍參選台北市長，今天公布自己所做民調，在綠營支持者中，他與基層力拱綠委王世堅...

林佳龍未表態2026轉戰桃園 台北市才是第一志願？

民進黨由誰出戰桃園市長陷入一個有趣的情形，有多人被點名，其中有人勤跑基層， 卻被普遍認為難有跟現任國民黨籍桃園市長張善政一戰的實力；有人歷練夠、實力足，被點名後卻忙著出來否認。當中唯一的特例，是被點名出戰桃園市長的外交部長林佳龍，對於傳聞還未公開出面否認，而是由同樣有志於桃園市長的嫡系大弟子、立委王義川代他表示「我告訴各位，不可能。」 民進黨派系人士說，王義川的發言是「想當然耳」，並沒有真的得到林佳龍的授意，林佳龍至今沒有對參戰2026年選舉表態，只能代表他還沒有做出決定。不過，真要說的話，台北市才是林佳龍心目中的第一志願。

吳怡農再嗆輝達落腳台北不是政績 市府要勇於創新改善而不是保守傳統

輝達確定落腳台北市，不過有意參選台北市長壯闊台灣理事長吳怡農日前接受廣播專訪表示，這不能算作蔣市府政績，遭副市長李四川反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。