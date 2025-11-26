國民黨中常會通過縣市長提名辦法 最快12月中旬首波提名

2026年縣市長選戰逼近，國民黨中常會今天通過縣市長提名辦法，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，針對連任、艱困區等「選情單純」縣市會先提名，首波提名最快12月中旬就會出爐，這都有跟民眾黨溝通過；藍白競合縣市目前還沒盤點，但智庫已經對接，政策先來合作。

鄭麗文今天於中常會前表示，在上周藍白會、合作順利展開後，國民黨中常會今天也將通過縣市長提名辦法暨提名委員建議名單，常會中將與大家討論提名原則、藍白合作相關工作；針對兩黨合作上也會成立工作小組，依據不同縣市提名來討論，積極展開提名相關作業。

據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將設置「中央提名審核委員會」，委員包含副主席兼秘書長李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及中央評議委員會主席團主席曾永權、林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚等人；「中央提名協調小組」除李乾龍等副主席外，還包含副秘書長、組發會主委及相關縣市黨部主委等人組成，負責徵詢、協調及提出建議輔選方式暨人選。

該特別辦法也提到，與民眾黨為因應當前形勢，將成立「兩黨協商工作小組」研訂策略。李哲華說明，常會今天已經通過提名辦法，讓國民黨因應當前情況先進行提名，當中是以連任縣市長、艱困選區無第二人爭的由「選情單純」縣市為主，這也會有提名協調小組來分析作業，這類人選都算在第一波提名名單，最快在12月中旬就可以完成提名；如果有縣市是有實力的2人以上有意願，會先由協調小組徵詢跟協調，協調不成才回到公職人員提名辦法進行初選。

李哲華表示，這些都有跟民眾黨秘書長周榆修溝通過，屆時會有兩黨協商小組跟民眾黨對口溝通，雙方會盤點要競合的縣市做後續協商處理，不過目前還未盤點，會先就政策來合作，智庫也已對接；國民黨的兩黨協商小組成員包含他及文傳會主委吳宗憲，並依合作縣市納入不同成員。