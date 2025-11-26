影／民進黨正式提名蘇巧慧、陳品安 參選新北與苗栗

布局2026，民進黨中央黨部下午舉行中執會，會後記者會中正式徵召立委蘇巧慧競選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。黨主席賴清德、秘書長徐國勇也親自出席。總統兼黨主席賴清德介紹，今天提名的二人具備許多相同特點，都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師，也都深具理想跟抱負。

賴清德致詞表示「人無法決定哪裡出生、但可以決定要在哪裡奮鬥」，指陳品安一直到現在沒有離開苗栗，兩次議員都高票當選，可以看出不僅有理想、有愛心，更實實在在地推動各種作為、爭取許多建設。陳品安沒有顯赫家世，但在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土、站出來反瘋車運動，站在鄉親那一邊，又免費幫民眾打官司，最後決定留在苗栗，連結婚宴客都選在苗栗。陳品安在台下聽了這席話，感動得流下眼淚。蘇巧慧不僅為陳品安比讚，還給他大大的擁抱支持。 民進黨中央黨部下午舉行中執會，黨主席賴清德（右一）、秘書長徐國勇（左一）出會後席記者會。宣布徵召立委蘇巧慧（左二）競選新北市長、苗栗縣議員陳品安（右二）參選苗栗縣長。記者林澔一／攝影 民進黨主席賴清德在記者會中，介紹苗栗縣議員陳品安（左）將參選苗栗縣長，陳品安感性落淚。記者林澔一／攝影