賴總統大力推薦！民進黨正式提名蘇巧慧戰新北、陳品安選苗栗

民進黨中執會今天正式通過，由立委蘇巧慧參選新北市長，縣議員陳品安參選苗栗縣長。身兼民進黨主席的賴清德總統在記者會向國人大力推薦，兩人是新北、苗栗的最佳選擇。

賴清德表示，蘇巧慧15次被公督盟評選為優秀立委，不僅長期深耕教育領域，還推動「太空發展法」，這一次的國防特別預算，也著墨甚多在太空領域，深信蘇巧慧提出來的政策、法案和選民服務，都切合民眾需要的人，來擔任新北市市長，絕對是新北市市民之福。

蘇巧慧表示，區域均衡、城市認同，就是當務之急，她會讓都市區城市減壓，提供快速、政策優惠、效率加倍的都更政策，讓都市的交通、住宅，可以有新時代的面貌，也會讓地方能夠有更多新形態的服務，說在地的故事，用在地的故事創造產業，在地方留住、創造出工作機會，讓區和區之間平衡，讓新北市的每一個地方，重新有新的樣貌出來。

賴清德接著推薦陳品安指出，陳品安體現了「沒辦法決定在哪裡出生，但可以決定要在哪裡奮鬥」這句話，她因為「反瘋車運動」來到苗栗，自此深耕至今，一直沒有離開，甚至連結婚辦婚宴都在苗栗，不只有愛心，更關心在地醫療、長輩、少子化、生育經貼等多面向議題，和苗栗鄉親緊緊結合。

陳品安聽到賴清德介紹一度激動落淚，她表示，她結婚在台北、高雄各辦一場婚宴，因為和苗栗的緊密結合，所以也決定在苗栗再辦一場婚宴，但沒想到賴總統連他從政前的小事都這麼清楚，讓她很感動。

陳品安指出，苗栗是從來沒政黨輪替過的縣市，很多人會問她「怎麼那麼勇敢，決定被民進黨徵召」，但對她這種年輕人而言，最難的決定就是生小孩，如果有比這個更難的決定，就是生第二個小孩。她是兩個苗栗孩子的媽媽，家人都是從政夥伴，她沒辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪落地深根，苗栗就是她的選擇。

談到競選策略，蘇巧慧說，「新北不容易，苗栗更艱困」，但他自認和潛在對手的品牌形象差大，苗栗也是如此，「陳品安和鍾東錦，這兩個人的品牌差異還不夠大嗎？」未來會照著自己步調一步步前進。

陳品安表示，希望透過不一樣組織方式，找到在苗栗認真生活的人，一步步突破傳統結構，也相信她在年輕人心中是很好的夥伴，更重要的是，她每天晚上都覺得自己會贏。