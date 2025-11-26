聽新聞
王世堅、吳怡農誰能出戰首都？許淑華建議「非典型」找他
壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026披綠袍參選台北市長，今天公布自己所做民調，在綠營支持者中，他與基層力拱綠委王世堅僅差2.4%，在誤差範圍內。不過綠營基層直言，選戰關鍵應是看誰能拉攏更多中間選票，人選也應尋找政黨色彩較不鮮明者，例如可探尋和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物意願。
民進黨議員許淑華表示，現階段王世堅聲量較高也呈現於民調中，但這樣聲勢可否成功呈現在選舉結果有待觀察，這場選戰若要打贏，最關鍵是誰能吸收最多中間選票，若只能保住綠營基本盤是沒辦法選贏。她建議人選應該是色彩較不鮮明，或許可以考慮尋找企業家如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。
有綠營人士指出，不管現在被點名或表態有意願者，黨中央卻不願明確表態是否支持或是屬意人選，他相信，檯面上的每位人選都很優秀，但現階段卻呈現「皇帝不急，急死太監」的狀況，在蔣萬安明年連任機率極高的狀況下，若不趕快拍板人選提早起跑，情勢恐怕會更加不利，呼籲盡快拍板，不要讓大家白忙一場。
另一名綠營人士表示，這分民調與目前各界不管是公開或私下做的民調有極大差距，現階段台北市選戰應由黨中央選策會主導，能理解吳求好心切，希望黨中央盡快定調，但黨中央會有自己步驟及方式，應該要尊重，「選舉不能只希望小雞抬母雞」，他相信吳會是一個優秀人選，但適不適合這場選舉還有待商榷。
FB留言