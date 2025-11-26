快訊

吳怡農再嗆輝達落腳台北不是政績 市府要勇於創新改善而不是保守傳統

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
爭取民進黨提名台北市長候選人的壯闊台灣協會理事長吳怡農，今天上午舉行記者會公布民進黨內候選人「互比式」民調，強調自己會在剩餘的時間跟更多人溝通對話，爭取更多台北人的支持。記者杜建重／攝影
爭取民進黨提名台北市長候選人的壯闊台灣協會理事長吳怡農，今天上午舉行記者會公布民進黨內候選人「互比式」民調，強調自己會在剩餘的時間跟更多人溝通對話，爭取更多台北人的支持。記者杜建重／攝影

輝達確定落腳台北市，不過有意參選台北市長壯闊台灣理事長吳怡農日前接受廣播專訪表示，這不能算作蔣市府政績，遭副市長李四川反嗆難道不是嗎。吳今天舉行民調記者會表示，台北是一個充滿資源、優勢的地方，這是既定優勢，更重要是要勇於創新、改善，不是保守傳統的市政府。

吳怡農指出，台北市是一個充滿資源、優勢的地方，幾乎每一個企業都會希望總部設在台北市，任何一個樂團或藝人都有意願到台北市開演唱會，這是台北市既定優勢，並不是單一個人的政績。

吳怡農說，台北市需要的是一個需要積極招商、推動創新、改造台北市樣貌的市政府，不是保守、傳統想著台北市有那麼多優勢，就少說、少做，「反正發生在台北市的事情都會是好事，而且都算在我的政績。」市民值得更好、更積極、勇於創新的市府。

