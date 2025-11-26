藍營新竹縣長戰火延燒…綠鄭朝方被點名參選 首度回應了

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹縣今天宣布「三冠王」，竹北市、竹東鎮與湖口鄉人口皆突破新高，成為全國人口最多的鄉鎮市。會後媒體關切鄭朝方是否考慮參選明年新竹縣長。記者郭政芬／攝影
竹縣今天宣布「三冠王」，竹北市、竹東鎮與湖口鄉人口皆突破新高，成為全國人口最多的鄉鎮市。會後媒體關切鄭朝方是否考慮參選明年新竹縣長。記者郭政芬／攝影

明年新竹縣長選舉態勢逐漸升溫，藍營立委林思銘日前率先表態，副縣長陳見賢預計明天宣布參戰，另一位立委徐欣瑩也可能加入戰局。外界也點名民進黨竹縣主委、竹北市長鄭朝方可能投入選戰。他今日出席活動後接受媒體聯訪時，首次回應相關議題，強調目前市政優先，「把建設一個個做好，才會往下一個目標前進。」

竹縣今天宣布「三冠王」，竹北市、竹東鎮與湖口鄉人口皆突破新高，成為全國人口最多的鄉鎮市。會後媒體關切鄭朝方是否考慮參選明年新竹縣長。

鄭朝方表示，此刻心力仍放在竹北市的治理工作上。他提到，自己每天穿著「沾滿泥巴的鞋子」往返各地查看建設進度，就是希望任內每項承諾如期完成。「我相信市民朋友也有所感受，不只是建設進步，整個人文氛圍也越來越好。」

至於國民黨陸續有人宣布參選縣長，他回應，這屬於國民黨內部初選機制，予以尊重，也祝福這些參選者。身兼民進黨縣黨部主委的他強調，雖然民進黨在竹縣席次較少，但仍會持續發掘優秀人才，而自己目前最重要的任務仍是將竹北的建設與政策確實推動。

面對追問「若中央徵召是否義不容辭？」鄭朝方一度顯得為難，苦笑說：「這問題好難喔！」再度將焦點拉回市政。他指出，近期外界出現不少民調，但民調結果只是當下參考，「不管結果怎麼樣，真正重要的是讓人民有感受。」

他強調，昨晚仍到新完工的公園巡視，一路忙到晚間10點多，這些工作都不會因為民調數字而有所改變。「把建設一個個做好，才會往下一個目標前進。我是一個很專心的人。」

鄭朝方 竹北 民調 徐欣瑩 林思銘

