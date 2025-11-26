高雄市長初選邱議瑩政策發表 宣示新創10萬優質工作機會

快訊

中央社／ 高雄26日電

投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天舉行第6場政策發表會，提出包括興建24小時新機場、加強AI基礎建設、協助農漁業及傳統產業升級等，預計5年內新創10萬個優質工作機會。

邱議瑩表示，自己率先提出在南星計畫區一帶興建24小時新國際機場的願景，以填海造陸方式提供營建土方去處，將能大幅提升客運及貨運運量、爭取更多全球航班，讓台積電等高科技產品與農漁產品就近從高雄出口。

此外，她也將全力推動AI基礎建設與「智慧高雄燈塔計畫」，結合產官學能量，完善產業生態系，吸引新創產業聚落進駐；並爭取行政院「AI新十大建設」重點產業如矽光子、散熱等落腳高雄，啟動「高雄創世紀任務」。

邱議瑩並提到，算力需要能源支撐，高雄也將發展氫能源，以逐步擺脫能源進口依賴；對於農漁業，她主張持續導入智慧科技應用，減輕作業負擔，擴大建立可追溯生產履歷農漁產品，並且藉由租賃方式提供生產設備，提高產值與收入。

邱議瑩也說，將針對傳統產業擴大推動智慧高雄燈塔計畫中「數位孿生（Digital Twin）」技術，並提供「百家企業補助百萬低利貸款」，鼓勵數位轉型；結合上述方針及高雄多項大型開發案，預估未來5年內新創10萬個優質工作機會。

