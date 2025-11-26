自曝綠營支持度與王世堅已在誤差範圍 吳怡農：不會禮讓

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，今天公布綠營可能人選互比式民調，結果雖顯示若後王，但在綠營支持者中兩者差距已在誤差範圍內，盼黨中央能用更科學、理性方式徵召人選，現階段會繼續努力，不會放棄。

吳怡農今天公布民調指出，將王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌互比，支持度分別為33%、11.3%、8.6%、5.9%、2.8%，雖與王有段差距，但兩人在「綠營支持者」中，王與吳民調分別為22.7％、20.3％，差距2.4個百分點差距在誤差範圍內。

吳怡農分析，這個數據具有參考價值，因為藍白支持者大機率最終投票因會支持蔣萬安，民調應該要看中間選民與綠營選民，在這個群體中，兩人支持度差距極小。

不過面對整體民調他與王世堅仍有不小差距，是否最終有可能禮讓，吳怡農強調，這份民調只有他公開表態要爭取提名，也很難預測若其他人表態後民調走向，且距離選舉還有一年時間，很多事情都尚未定案，這也是為何他所做民調是互比式民調而非民進黨所參考的對比式民調，「現在選拔賽都還沒開始，所以在對不可能去考慮放棄。」

吳怡農表示，除了政治工作外，他也曾在民間企業工作，近年來他成立了NGO，在國際間創造合作跟交流的機會，不管公部門到產業到NGO公民團體，擁有多元的背景，也是他與許多人選最大不同，更是他參選台北市長重要優勢之一。

而王世堅昨天更在政論節目中直言若民進黨最終徵召自己參選台北市長，他將請100份雞排，吳怡農笑稱，「我是不會加碼請200份雞排的。」直言徵召過程他沒辦法預測，但希望能夠有有一個更公開的一個更理性的、更科學的選拔機制。