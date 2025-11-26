爭取提名台北市長 吳怡農公布民調：僅落後王世堅

爭取民進黨提名台北市長候選人的壯闊台灣協會理事長吳怡農，今天上午舉行記者會公布民進黨內候選人「互比式」民調，雖然他支持度落後第一名的王世堅一段距離，但他表示有機會突破綠營基本盤，爭取到更多市民支持。

根據吳怡農民調，在所有選民裡，王世堅、吳怡農、沈伯洋、鄧麗君、林右昌的支持度分別為，33.0、11.3、8.6、5.9、2.8，但就單計民進黨支持者部分，則為22.7、20.3、16.9、9.9、5.1。吳怡農強調他在綠營支持者部分僅落後王世堅2個百分點。