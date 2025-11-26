快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免找戰犯？沈伯洋要他講出誰是操盤手 吳怡農：政治不能憑感覺

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
爭取民進黨提名的吳怡農，上午召開記者會公布民進黨內候選人「互比式」民調，他表示有機會突破綠營基本盤，爭取到更多市民支持。記者杜建重／攝影
爭取民進黨提名的吳怡農，上午召開記者會公布民進黨內候選人「互比式」民調，他表示有機會突破綠營基本盤，爭取到更多市民支持。記者杜建重／攝影

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨台北市長徵召提名，不過先前接受廣播專訪質疑，民進黨內操盤手、名嘴對於大罷免預測失準。引起不少綠營民代、支持者不滿，綠委沈柏洋更喊話要吳說出誰是操盤手。吳今受訪強調，自己並不是要找罪犯，而是希望黨內要用更科學化數據來貼近民意。

吳怡農表示，他從未檢討公民團體對於罷免所做努力，論述都很明確是在討論綠營名嘴跟專家對罷免結果預測，顯示這些人跟社會脫鉤實在太嚴重，也有很多黨內人約希望能從罷免案中得到正向啟發，他認為必須要更努力與社會有雙向溝通，讓立場跟主張更貼近民意。

吳怡農強調，會提到大罷免用是不是要找罪犯，而是希望做決策要用科學依據基礎，各界也不需要鑽牛角尖、文字遊戲，選前有很多人預測大罷免會掉6席，甚至有人說有望掉10到20席，這也是他希望民進黨提名能夠將民調基礎納入整體考量。

媒體追問吳怡農所指的專家及名嘴，是否包含推動大罷免的民進黨立院總召柯建銘、黨主席賴清德總統。吳表示，不只是這兩位，「不確定賴總統有沒有給過預測」，很多政治圈打滾多年，專家在選前都斷言大罷免結果一定會怎麼樣，他所強調的是政治不能憑感覺，而是要有民意調查基礎數據。

大罷免 吳怡農 民進黨 沈伯洋

延伸閱讀

吳怡農公布北市民調 自曝緊追王世堅居綠營第二

反串挺沈伯洋參選台北市長 楊智伃：對比吳怡農有三勝

吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

【重磅快評】吳怡農拆穿國王的新衣 得罪方丈還想選？

相關新聞

吳怡農爭取選台北市長…曾挺大罷免里長批「不夠格」 籲從基層開始選

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨徵召參選台北市長，今天更將舉辦記者會公開民調，不過在地里長卻在臉書發文表示，從未看過吳...

吳怡農公布北市民調 自曝緊追王世堅居綠營第二

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，今天公布與綠委王世堅、綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君和民進黨...

自曝綠營支持度與王世堅已在誤差範圍 吳怡農：不會禮讓

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，今天公布綠營可能人選互比式民調，結果雖顯示若後王，但在綠營支...

綠營北市長民調排首位 王世堅指非唯一參考：最推薦鄭麗君

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，今公布與黨內潛在人選民調，目前綠營支持度最高為民進黨立委王世堅。王世...

爭取提名台北市長 吳怡農公布民調：僅落後王世堅

爭取民進黨提名台北市長候選人的壯闊台灣協會理事長吳怡農，今天上午舉行記者會公布民進黨內候選人「互比式」民調，雖然他支持度...

大罷免找戰犯？沈伯洋要他講出誰是操盤手 吳怡農：政治不能憑感覺

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨台北市長徵召提名，不過先前接受廣播專訪質疑，民進黨內操盤手、名嘴對於大罷免預測失準。引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。