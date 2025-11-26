大罷免找戰犯？沈伯洋要他講出誰是操盤手 吳怡農：政治不能憑感覺

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨台北市長徵召提名，不過先前接受廣播專訪質疑，民進黨內操盤手、名嘴對於大罷免預測失準。引起不少綠營民代、支持者不滿，綠委沈柏洋更喊話要吳說出誰是操盤手。吳今受訪強調，自己並不是要找罪犯，而是希望黨內要用更科學化數據來貼近民意。

吳怡農表示，他從未檢討公民團體對於罷免所做努力，論述都很明確是在討論綠營名嘴跟專家對罷免結果預測，顯示這些人跟社會脫鉤實在太嚴重，也有很多黨內人約希望能從罷免案中得到正向啟發，他認為必須要更努力與社會有雙向溝通，讓立場跟主張更貼近民意。

吳怡農強調，會提到大罷免用是不是要找罪犯，而是希望做決策要用科學依據基礎，各界也不需要鑽牛角尖、文字遊戲，選前有很多人預測大罷免會掉6席，甚至有人說有望掉10到20席，這也是他希望民進黨提名能夠將民調基礎納入整體考量。

媒體追問吳怡農所指的專家及名嘴，是否包含推動大罷免的民進黨立院總召柯建銘、黨主席賴清德總統。吳表示，不只是這兩位，「不確定賴總統有沒有給過預測」，很多政治圈打滾多年，專家在選前都斷言大罷免結果一定會怎麼樣，他所強調的是政治不能憑感覺，而是要有民意調查基礎數據。