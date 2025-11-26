吳怡農公布北市民調 自曝緊追王世堅居綠營第二

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
吳怡農今開記者會公布民調。記者洪子凱／攝影
吳怡農今開記者會公布民調。記者洪子凱／攝影

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，今天公布與綠委王世堅、綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君和民進黨前秘書長林右昌等比民調。民調顯示，綠營目前支持度最高為王世堅，其次為吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌。

民調顯示，將王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌互比，支持度分別為33%、11.3%、8.6%、5.9%、2.8%、無明確意見者則有38.4%。吳怡農指出，在「非藍白支持者」中民調目前第二，落後王世堅 8.9 個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選，同時有最多「非藍白支持者」將他列為「第二支持」的優先人選。

在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農的 20.3％，兩者的 2.4 個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的 24.2％ 支持度領先其所有人，吳怡農的 15.3% 仍位居第二，但落後 8.9 個百分點。

在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持：12.8%。接續為鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的 7.8%。

本次民調是委託山水民意研究股份有限公司，在11月20日至23日，針對設籍台北市，二十歲以上成年人，有效樣本1075人，在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。

沈伯洋 吳怡農 王世堅

