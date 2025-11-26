吳怡農爭取選台北市長…曾挺大罷免里長批「不夠格」 籲從基層開始選

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨徵召參選台北市長，今天更將舉辦記者會公開民調，不過在地里長卻在臉書發文表示，從未看過吳在基層走動，「只有偶爾發一些mail到各里長信箱」，直言從基層看來吳就是充滿菁英傲氣，呼籲其「要服務還是從基層開始選」。

過去曾表態力挺大罷免、華興里長陳峙穎在臉書發文指出，2019年初次參選的吳怡農，憑藉高顏值、高學歷、家世背景、清新形象等擄獲不少支持，但選完至今除了搞了一個壯闊台灣聯盟，每隔一段時間發一些mail到各里長信箱外，從來沒看過在基層走動，質疑，「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼參選？」

陳峙穎說，一個論述無比空洞與基層民意脫節的人，參選絕非市民之福，他在吳怡農身上看到滿滿菁英的傲氣，一個被吹捧造神出來自以為是的權貴，「真要服務台北市民，請從基層民代開始選吧…」。