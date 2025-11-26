快訊

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

非營利亂象／監管失靈、教保崩潰 你的孩子真被照顧？

吳怡農爭取選台北市長…曾挺大罷免里長批「不夠格」 籲從基層開始選

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨徵召參選台北市長，過去曾表態力挺大罷免、華興里長陳峙穎在臉書發文批吳不夠格。報系資料照
壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨徵召參選台北市長，過去曾表態力挺大罷免、華興里長陳峙穎在臉書發文批吳不夠格。報系資料照

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨徵召參選台北市長，今天更將舉辦記者會公開民調，不過在地里長卻在臉書發文表示，從未看過吳在基層走動，「只有偶爾發一些mail到各里長信箱」，直言從基層看來吳就是充滿菁英傲氣，呼籲其「要服務還是從基層開始選」。

過去曾表態力挺大罷免、華興里長陳峙穎在臉書發文指出，2019年初次參選的吳怡農，憑藉高顏值、高學歷、家世背景、清新形象等擄獲不少支持，但選完至今除了搞了一個壯闊台灣聯盟，每隔一段時間發一些mail到各里長信箱外，從來沒看過在基層走動，質疑，「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼參選？」

陳峙穎說，一個論述無比空洞與基層民意脫節的人，參選絕非市民之福，他在吳怡農身上看到滿滿菁英的傲氣，一個被吹捧造神出來自以為是的權貴，「真要服務台北市民，請從基層民代開始選吧…」。

吳怡農 菁英

延伸閱讀

反串挺沈伯洋參選台北市長 楊智伃：對比吳怡農有三勝

吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

【重磅快評】吳怡農拆穿國王的新衣 得罪方丈還想選？

吳怡農稱大罷免操盤有問題 戴錫欽諷：現在講恐怕太晚了

相關新聞

吳怡農爭取選台北市長…曾挺大罷免里長批「不夠格」 籲從基層開始選

壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨徵召參選台北市長，今天更將舉辦記者會公開民調，不過在地里長卻在臉書發文表示，從未看過吳...

反串挺沈伯洋參選台北市長 楊智伃：對比吳怡農有三勝

「壯闊台灣」理事長吳怡農表態參選台北市長，民進黨立委沈伯洋也曾被罷團點名參選。國民黨前發言人楊智伃今日表示，沈伯洋三勝吳...

吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，更積極走入街頭、接受專訪闡述理念。吳怡農辦公室也發布採訪通知...

國民黨尚未公布初選辦法 劉和然：最怕被別人節奏打亂了步調跟程序

2026新北市長選戰將開打，民進黨已確定徵召立委蘇巧慧，國民黨尚未宣布初選辦法，新北市副市長劉和然表示，每個人都有自己做...

新北綠營提前備戰2026 蘇巧慧與議員交流選戰布局

新北市議會民進黨團今舉辦「預算共識營」，邀集黨團議員齊聚，討論本會期重大議題與時事攻防，並提早因應2026年地方選戰。已...

是否角逐新竹縣長？ 林思銘：黨要選出最強人選

針對是否參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，立委林思銘下午表示黨要選出最適合也最強的候選人，黨內絕對會辦初選，黨內的提名辦法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。