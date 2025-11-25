反串挺沈伯洋參選台北市長 楊智伃：對比吳怡農有三勝

「壯闊台灣」理事長吳怡農表態參選台北市長，民進黨立委沈伯洋也曾被罷團點名參選。國民黨前發言人楊智伃今日表示，沈伯洋三勝吳怡農，沈伯洋才是民進黨台北最強牌。

沈伯洋被問到參選台北市長時回應，他自己是國防、國安相關立委，也擔任黨團幹部，現在對他來說最重要的事情，就是把這份工作做好。吳怡農明也將舉行記者會，將以他、民進黨立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君和民進黨前秘書長林右昌等潛在人選比民調，籲黨中央選對會以民調作為徵召考量。

楊智伃表示，雖然沈伯洋被「不知名力量」打壓，目前出戰台北市長之路受阻，而吳怡農動作頻頻，還公開暗指大罷免大失敗的操盤有問題，激起雙方明爭暗鬥的隔空交鋒。

楊智伃說，但綜觀而言沈伯洋還是勝過吳怡農，依她對沈的了解，至少有三勝。沈伯洋是立委，吳怡農沒當過立委，此為一勝。沈伯洋沒輸過蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，此為第二勝。沈伯洋有曹興誠的錢，吳怡農只有吳乃仁的臭名。此為第三勝。

楊智伃表示，有此三勝高下立判，她從一開始就製作請願表，公開表明認為沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市才能為市長的戰局激起火花，很多人覺得她開玩笑，現在恐怕笑不出來了。