快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

反串挺沈伯洋參選台北市長 楊智伃：對比吳怡農有三勝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片

「壯闊台灣」理事長吳怡農表態參選台北市長，民進黨立委沈伯洋也曾被罷團點名參選。國民黨前發言人楊智伃今日表示，沈伯洋三勝吳怡農，沈伯洋才是民進黨台北最強牌。

沈伯洋被問到參選台北市長時回應，他自己是國防、國安相關立委，也擔任黨團幹部，現在對他來說最重要的事情，就是把這份工作做好。吳怡農明也將舉行記者會，將以他、民進黨立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君和民進黨前秘書長林右昌等潛在人選比民調，籲黨中央選對會以民調作為徵召考量。

楊智伃表示，雖然沈伯洋被「不知名力量」打壓，目前出戰台北市長之路受阻，而吳怡農動作頻頻，還公開暗指大罷免大失敗的操盤有問題，激起雙方明爭暗鬥的隔空交鋒。

楊智伃說，但綜觀而言沈伯洋還是勝過吳怡農，依她對沈的了解，至少有三勝。沈伯洋是立委，吳怡農沒當過立委，此為一勝。沈伯洋沒輸過蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，此為第二勝。沈伯洋有曹興誠的錢，吳怡農只有吳乃仁的臭名。此為第三勝。

楊智伃表示，有此三勝高下立判，她從一開始就製作請願表，公開表明認為沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市才能為市長的戰局激起火花，很多人覺得她開玩笑，現在恐怕笑不出來了。

沈伯洋 吳怡農 楊智伃 蔣萬安 曹興誠 林右昌 民進黨
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

【重磅快評】吳怡農拆穿國王的新衣 得罪方丈還想選？

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義

相關新聞

反串挺沈伯洋參選台北市長 楊智伃：對比吳怡農有三勝

「壯闊台灣」理事長吳怡農表態參選台北市長，民進黨立委沈伯洋也曾被罷團點名參選。國民黨前發言人楊智伃今日表示，沈伯洋三勝吳...

吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，更積極走入街頭、接受專訪闡述理念。吳怡農辦公室也發布採訪通知...

國民黨尚未公布初選辦法 劉和然：最怕被別人節奏打亂了步調跟程序

2026新北市長選戰將開打，民進黨已確定徵召立委蘇巧慧，國民黨尚未宣布初選辦法，新北市副市長劉和然表示，每個人都有自己做...

新北綠營提前備戰2026 蘇巧慧與議員交流選戰布局

新北市議會民進黨團今舉辦「預算共識營」，邀集黨團議員齊聚，討論本會期重大議題與時事攻防，並提早因應2026年地方選戰。已...

是否角逐新竹縣長？ 林思銘：黨要選出最強人選

針對是否參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，立委林思銘下午表示黨要選出最適合也最強的候選人，黨內絕對會辦初選，黨內的提名辦法，...

藍竹縣長熱門人選陸續表態 徐欣瑩：靜待黨中央初選機制

2026年縣市長選戰逼近，有意參選新竹縣長的國民黨政治人物也陸續表態。繼國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢、國民黨立委林思銘後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。