吳怡農明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調 籲黨中央做徵召考量

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態爭取2026批綠袍參選台北市長，更積極走入街頭、接受專訪闡述理念。吳怡農辦公室也發布採訪通知，將以他、綠委王世堅、綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君和民進黨前秘書長林右昌等潛在人選比民調，呼籲黨中央選對會以民調作為徵召考量。

吳怡農近日動作頻頻，除了接受廣播專訪外，更走入街頭與市民對談，昨天更在臉書闡述3大理由，盼選民能夠支持其選台北市長，而吳怡農辦公室今天下午也在媒體群組宣布，明天上午將在台大校友會館舉行記者會，公布最新民調。

吳怡農辦公室指出，民調將以吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君和林右昌等潛在候選人為選項，進行「互比式民調」向所有關心選情的台北市民報告，並呼籲黨中央選對會以民調作為徵召考量，提名最能擴大民進黨社會支持的候選人。