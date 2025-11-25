國民黨尚未公布初選辦法 劉和然：最怕被別人節奏打亂了步調跟程序

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然今出席新北學習型城市頒獎典禮後受訪。圖／新北市政府提供
2026新北市長選戰將開打，民進黨已確定徵召立委蘇巧慧國民黨尚未宣布初選辦法，新北市副市長劉和然表示，每個人都有自己做事的節奏跟方式，政黨也是如此，最怕的是被別人的節奏，打亂了自己應有的步調跟程序。

劉和然今出席新北學習型城市頒獎典禮後受訪，劉和然表示，新北有這麼多人想要來努力奉獻，這是一個可喜的現象，他們就按著時間，順順地走。到哪一個時間點該做什麼決定，就依照這個方式往前走，最重要還是了解新北市、知道新北市，才是對新北市未來最好。

劉和然臉書日前針對財劃法，呼籲行政院趕快公布試算表，也向立委蘇巧慧喊話。劉和然表示，財劃法20幾年來第一次要修正，要非常有制度、嚴謹，很遺憾是，上周他親自參與行政院會，才看到完整的所有版本，但最大的缺陷是沒有各個城市分配後的試算，只用口頭表達，說預算增加，不會讓任何城市吃虧，但最後試算後到底多少？

劉和然表示，以新北為例，是人口最多，幅員的非常的遼闊，但偏偏統籌分配稅款都是人均預算最低，希望在這次行政院公布新的辦法內，很快把試算表公布。第二，不希望新北一直是最落後的一位，希望這次可以回到公平、合理、透明，讓所有新北市民可以得到公平的對待。

劉和然說，前兩天也特別太多蘇巧慧委員及其他立委，希望未來行政院版本如果有機會再審查的時候，一定要幫新北市民全力把關，尤其是蘇委員現在已經代表民進黨要出來參選新北市。一個城市的市長，面對這個問題不可以閃躲，也不可以模糊焦點。

劉和然追問，如果蘇巧慧發現行政院版本的財劃法以後會新北市民不公平，人均預算還是最低，是否有勇氣站出來表達「我反對行政院版本的財劃法」？請蘇巧慧務必幫忙一起爭取新北市民獲得最佳的保障。

行政院 劉和然 蘇巧慧 民進黨 國民黨
