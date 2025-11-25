新北綠營提前備戰2026 蘇巧慧與議員交流選戰布局

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議會民進黨團今舉辦「預算共識營」，邀集黨團議員齊聚，討論本會期重大議題與時事攻防。圖／新北市民進黨團提供
新北市議會民進黨團今舉辦「預算共識營」，邀集黨團議員齊聚，討論本會期重大議題與時事攻防。圖／新北市民進黨團提供

新北市議會民進黨團今舉辦「預算共識營」，邀集黨團議員齊聚，討論本會期重大議題與時事攻防，並提早因應2026年地方選戰。已獲民進黨選對會正式推薦、將代表民進黨參戰2026新北市長選戰的立委蘇巧慧，也特別出席聽取議員意見，並就選戰策略與佈局進行交流。

民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨表示，國民黨在新北已執政超過20年，2026年是「改變新北的關鍵時刻」。他強調，蘇巧慧長年深耕地方，兼具中央與地方經驗，是最能帶領「新北隊」衝刺的母雞，盼民進黨在新北能贏得市長選戰、議會過半，擴大基層能量，為市民打造更好的城市，「一起衝、就慧贏！」

蘇巧慧指出，她在新北服務十年期間，與不同選區議員密切合作，爭取中央資源推動多項重大建設，包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、台65浮洲橋匝道新增工程、五股交流道改善、淡江大橋與國家兒童未來館等。擔任黨部主委後，也加強與各區議員配合，強化基層服務，穩固民進黨在新北的組織能量。

她說，近期勤走基層過程，陸續獲得市民朋友的鼓勵與肯定，未來將組建創新且會做事的團隊，按照自己的步調做好準備，迎戰一對一的市長選戰，爭取市民最大支持，與黨籍議員共同贏得2026選舉。

黨團書記長顏蔚慈指出，目前各家民調顯示，民進黨提前「定於一尊」的策略正確，不僅讓候選人有更長時間讓市民認識，也使議員和基層更清楚母雞人選，有助於發揮整體母雞效應。她相信蘇巧慧將帶領黨籍議員在新北打出好成績、拿下2026。

廖宜琨也強調，蘇巧慧歷經三度選舉，無論國會表現或地方成績都獲選民認可，面對即將到來的2026市長選戰，他認為她是民進黨最適合、也最具競爭力的代表人選。

民進黨 議員 蘇巧慧 廖宜琨
