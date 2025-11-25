藍竹縣長熱門人選陸續表態 徐欣瑩：靜待黨中央初選機制

2026年縣市長選戰逼近，有意參選新竹縣長的國民黨政治人物也陸續表態。繼國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢、國民黨立委林思銘後，國民黨立委徐欣瑩今天表示，她長期聽見廣大民眾心聲，大家也熱烈勸進，因此她會全力爭取，也靜待黨中央公平公正公開的初選機制出爐後再做回應。

副總統蕭美琴上周到竹北仁義市場與竹北市長鄭朝方同框後，兼任國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢昨天正式成立媒體社群，並預計27日上午10時將在新竹縣議會宣布參選縣長，這也讓2026新竹縣長選戰提前開跑，不少藍營人士也表態。

國民黨立委林思銘昨天也鬆口表態要爭取參選新竹縣長，今天並再感謝許多基層民眾與黨內前輩的鼓勵與支持，直言自己確實有意願參加黨內初選，基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，支持以全民調選出最適任人選。

徐欣瑩今天也表態，她表示，民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，她長期持續的聽見了廣大民眾的心聲，大家熱烈的勸進希望她參加黨內初選，因此會全力爭取民眾支持，也靜待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應。