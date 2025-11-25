前台中新聞局長吳皇昇加入民眾黨 挑戰北屯議員

前台中市政府新聞局長吳皇昇今天表示，數月前已加入台灣民眾黨，有意投入台中市議員（北屯區）選舉。民眾黨台中黨部表示，依初選機制協調，希望共同整合支持1人參選。

民眾黨台中黨部主任委員陳清龍證實吳皇昇加入民眾黨，而北屯將提名1人參選，黨內包括吳皇昇有4人表態競逐。

吳皇昇是國立政治大學政治學研究所碩士，曾任台中市長盧秀燕選戰時幕僚，之後擔任中市府新聞局長、研究發展考核委員會主委。2023年3月獲新竹市長高虹安邀請任新竹市政府行政處長，目前是逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任。

吳皇昇今天告訴中央社記者，數月前已加入民眾黨，如果有機會，願挑戰議員選舉。他一直是無黨籍，認同民眾黨「聯合政府、聯合治理」理念決定加入，這不代表背棄過去，反而十分感恩過去的經歷和受許多人栽培。

吳皇昇曾透過社群網站臉書（Facebook）提及，高中時常幫父親夜市擺攤做生意，能明白貧困家庭、基層民眾生活苦楚與經濟壓力，「同理心、幫助人，這就是做事的意義。」