鬆口有意願參選新竹縣長 林思銘：支持全民調選出最適任人選

國民黨新竹縣長人選近日引發關注，國民黨立委林思銘鬆口，感謝許多基層民眾與黨內前輩的鼓勵與支持，他確實有意願參加黨內初選，基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，支持以全民調選出最適任人選。

繼上周副總統蕭美琴到竹北仁義市場與竹北市長鄭朝方同框後，國民黨籍新竹縣副縣長、新竹縣黨部主委陳見賢昨天正式成立媒體社群，並預計後天上午10時將在新竹縣議會宣布參選縣長，這也讓2026新竹縣長選戰提前開跑，不少藍營人士也表態。

林思銘強調，他現在最重要的工作就是把立委本分做好，並把建設拚出來，這就是最實在、最負責任的準備。初選辦法出來後，他支持以「全民調」選出最適任的候選人，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵，所以不管最後誰出線，都要齊心一致。

林思銘指出，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。