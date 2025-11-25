快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

2026大選…沈政男斷言台南、雙北3都首長底定 示警藍白2028要贏恐吃力

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
媒體公布台南市長可能人選最新民調，國民黨謝龍介（左）若對上民進黨陳亭妃（右），陳亭妃支持度領先謝龍介。聯合報系資料照
媒體公布台南市長可能人選最新民調，國民黨謝龍介（左）若對上民進黨陳亭妃（右），陳亭妃支持度領先謝龍介。聯合報系資料照

2026台南市長之爭有最新民調，國民黨立委謝龍介雖超前民進黨林俊憲，但與陳亭妃差距拉大，謝盼藍白合成就新局面。但時事評論家、醫師沈政男斷言，台南市長這局是陳亭妃，藍白拿下雙北雖底定，卻示警藍白2028要贏恐相當吃力。

TVBS最新民調顯示，謝龍介超前林俊憲3%，但落後陳亭妃13%；謝龍介昨回應，有些區塊，相信在藍白兩黨談定後很快能展現藍白合氣勢，成就一個新局面。沈政男則指出，陳亭妃贏過謝龍介13%，比9月民調時的5%又拉開了不少。

沈政男表示，前陣子陳、謝兩人差距5%，可謝龍介這次民調下滑，有人說是因為小草支持度跑掉11%；實際上不然，其實是先前台南風災及賴清德的雜質說，等這些因素淡去後，台南市又回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10到15%。

他進一步表示，民眾黨在台南的支持度只有10%左右，因此抽樣誤差比較大，上一次民眾黨支持者支持謝雖有70%，這次似乎掉到50多%，可其實上上次就是50多%。此外，在小草主力的20到29歲族群，謝支持度勝過陳，這次贏更多。

而他兩周前到台南旅遊，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，好像馬上就要投票，藍白卻像沒人參選一樣。可窺見，台南這一次，藍白還是沒有希望，其實就是陳亭妃的了。不過，台北市、新北市也已底定藍白拿下，目前藍白比綠營是二比一。

沈政男也提醒藍白，從目前數據演變來看，賴清德執政成績雖不理想，仍有一定支持度；2028即使藍白合要贏都相當吃力與困難！若賴連任，國會又是藍白多數，而大陸開始推進「統一大業」，民主黨奪回美國總統，台灣政局將一事無成。

藍白合 陳亭妃
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

相關新聞

2026大選…沈政男斷言台南、雙北3都首長底定 示警藍白2028要贏恐吃力

2026台南市長之爭有最新民調，國民黨立委謝龍介雖超前民進黨林俊憲，但與陳亭妃差距拉大，謝盼藍白合成就新局面。但時事評論...

是否宣布參選新北市長？李四川：也許春節後

2026年6都市長選舉，台北市副市長李四川是否代表藍營參選甚受關注。他今天表示，國民黨的提名制度、藍白合都還不明，也許到...

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

台中市下屆市議員選舉已屆整備期，人口最多的北屯區因黃健豪順利轉戰立委、國民黨市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布...

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

TVBS最新民調顯示，表態參選台南市長的國民黨立委謝龍介超前民進黨立委林俊憲3%，但落後民進黨立委陳亭妃13%。謝龍介回...

挑戰2026 陳見賢27日宣布參選新竹縣長：深耕基層必須承擔

2026新竹縣長選戰提前開跑，繼上周副總統蕭美琴到竹北仁義市場與竹北市長鄭朝方同框後，今天國民黨籍新竹縣副縣長、新竹縣黨...

影／李四川批評「施政非穿著漂亮」 蘇巧慧：未來仍將穿著得體

將參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧下午於立法院回應時事問題，除批評藍白版本的財劃法「只為台北市長著想」，面對台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。