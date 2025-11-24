快訊

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

TVBS最新民調顯示，表態參選台南市長的國民黨立委謝龍介超前民進黨立委林俊憲3%，但落後民進黨立委陳亭妃13%。謝龍介回應，該民調很有參考價值，有些區塊，相信在藍白兩黨談定後很快就能展現藍白合的氣勢，成就一個新局面。

民進黨台南市長初選競爭正如火如荼，國民黨除有謝龍介參選外，國民黨前立委陳以信也表態。據TVBS民調中心今天公布的最新民調，若民進黨由林俊憲出線，謝龍介將以41%支持度微幅領先林俊憲的38%支持度，對比今年2月民調，雙方差距由雙位數領先明顯拉近至只剩3%，另外21%未決定；若民進黨由陳亭妃出線，謝龍介則以34%支持度，落後陳亭妃的47%支持度，與今年9月民調相比，雙方差距由5%增加至13%，另外19%未決定。

謝龍介表示，該電視台民調是長期都在做的，所以是很有參考價值的民調，民進黨兩位人選初選打到今天剛好1年10個月，都是花了上億元的經費；國民黨當然沒有這樣的資源，且民進黨人選是認為初選贏了就能當台南市長，所以把所有資源都砸下去。他在基層走，感受到台南的民眾想要改變，而該民調也有很多參考的數據，有一些微妙的變化，該去補強的，他也會去做一些打底的工作。

另外，從民調數據顯示，民眾黨支持者對謝龍介的支持，比起上次下滑11%。謝龍介回應，這一塊要尊重國民黨、民眾黨兩黨中央，雖然目前還沒有談到，但相信很快就會談定，可待提名以後；尤其他與民眾黨幾位候選人、地方黨部都有接觸，過去都合作過，所以應該很快就展現出藍白合的氣勢，相信屆時整個民調會有所改變，變成一個新的局面。

民調 謝龍介 民進黨 國民黨 台南 藍白合 林俊憲 陳亭妃 民眾黨
