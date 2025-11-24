挑戰2026 陳見賢27日宣布參選新竹縣長：深耕基層必須承擔

2026新竹縣長選戰提前開跑，繼上周副總統蕭美琴到竹北仁義市場與竹北市長鄭朝方同框後，今天國民黨籍新竹縣副縣長、新竹縣黨部主委陳見賢正式成立媒體社群，並預計本周四（27日）上午10時將在新竹縣議會宣布參選縣長。

陳見賢受訪表示，他長期深耕新竹縣基層，對各鄉鎮、各社區的差異與需求都十分熟悉，也最明白鄉親真正期待的是哪些建設與改變。擔任副縣長這7年多來的更增加縣政歷練、完整實戰經驗，面對鄉親的期待，他始終提醒自己「不能辜負、必須承擔」，也成為他持續向前的最大動力。

地方人士透露，新竹縣議長張鎮榮在地方長期具有高度影響力，對藍營布局2026新竹縣長選戰的動向也備受關注，他肯定副縣長陳見賢從代表會主席、副議長、議長到副縣長擁有逾20年的公職歷練，不管是他的行動力，或者說他的果斷力，都一直是協調縣政與府會間的重要橋梁與人物，並認為其行動力與果斷風格，足以承擔更多的責任。

地方人士分析，陳見賢在基層深耕多年，歷來選舉期間，不少候選人都需要仰賴他協助地方整合、政治推薦與協調工作，形象務實、親和，獲得地方組織相當程度支持。基層因此普遍形成共識，希望國民黨在2026年能延續執政版圖，由陳見賢承擔參選重任。

「無論是黨內意見或地方基層力量，支持陳見賢的聲音都已逐漸匯聚。」地方人士表示，也因為這樣的期待持續累積，加上多方支持具體表態，才促使陳見賢願意在此階段站出來承擔責任。據了解，後續相關提名程序與整合動作仍將由黨中央與地方共同協調。

對手方面，副總統蕭美琴21日在竹北市長鄭朝方陪同下參訪竹北市場，面對記者提問「參訪竹北仁義市場是支持鄭朝方選縣長？」她於現場未作回應。不過，竹北是民進黨籍市長鄭朝方用心經營的區域，此行被外界解讀為中央對地方選情的關注，也象徵對鄭朝方施政成果的肯定。